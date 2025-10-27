२५ लाखांच्या लाचप्रकरणी आणखी दोघांना अटक
२५ लाखांच्या लाचप्रकरणी आणखी दोघांना अटक
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २७ : मुंबईतील बांधकाम व्यावसायिकाकडून २५ लाखांची लाच घेतल्याप्रकरणी मंदार गावडे आणि संदीप पावसकर या दोघांना ठाणे लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने अटक केली आहे. यामुळे या प्रकरणातील आरोपींची संख्या पाच झाली आहे.
त्या दोघांच्या बँक खात्यात सध्या जामिनावर असलेल्या सुशांत सुर्वे याच्या बॅंक खात्यातून व्यवहार झाल्याचे तपासात समोर आले आहे. या दोघांना सोमवारी ठाणे न्यायालयात हजर केल्यावर त्यांना दोन दिवसांची पोलिस मिळाली आहे. ठाण्यातील नौपाडा भागातील एका जागेवरील अतिक्रमण हटविण्यासाठी ठाणे महापालिकेचे तत्कालीन अतिक्रमण नियंत्रण विभागाचे उपायुक्त शंकर पाटोळे यांनी २५ लाख रुपयांची लाच मुंबईतील एका बांधकाम व्यावसायिकाकडून मागितली होती. संबंधित बांधकाम व्यावसायिकाने मुंबई लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे तक्रार दाखल केल्यानंतर पथकाने पाटोळे यांच्यासह ओमकार गायकर यांना ठाणे महापालिका मुख्यालयात महापालिका वर्धापनदिनीच ताब्यात घेतले. त्यानंतर सुशांत सुर्वे याला अटक केली. सध्या पाटोळे यांच्यासह ते दोघे जामिनावर बाहेर आहेत. याचदरम्यान तपासात सध्या जामिनावर असलेल्या सुर्वे याच्या बँक खात्यातून अटक केलेल्या दोघांच्या बँक खात्यांत काही व्यवहार झाल्याचे समोर आल्यावर त्यांना अटक करण्यात आल्याची माहिती पोलिसांनी दिली.
