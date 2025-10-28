वीटभट्टी व्यावसायिकांचे गणित बिघडणार?
भिवंडी, ता. २८ (वार्ताहर) : हवामान खात्याने वर्तवलेल्या अवकाळी पावसाच्या अंदाजाने भिवंडी तालुक्यातील वीटभट्टी व्यावसायिक पुन्हा चिंतेत सापडले आहेत. काही वर्षांपासून सणासुदीच्या काळात अवकाळी पावसाचा तडाखा बसत आहे. यंदाही दिवाळीत पावसाने हजेरी लावल्याने वीटभट्टी व्यवसायाचे गणित बिघडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
हवामान विभागाने डिसेंबरपर्यंत ढगांचा गडगडाट, विजांचा कडकडाट आणि अधूनमधून पावसाच्या सरींचा अंदाज व्यक्त केला आहे. भिवंडी तालुक्यात २५० वीट उत्पादक शेतकरी आहेत. त्यामुळे वीटभट्टी व्यावसायिकांना वीटनिर्मितीचा हंगाम सुरू करण्याबाबत मोठा पेच निर्माण झाला आहे. परतीच्या पावसाने आधीच माती ओलसर झाल्याने वीट वाळवण्याची प्रक्रिया थांबली आहे. हा आर्थिक तोटा टाळण्यासाठी व्यावसायिक ‘व्यवसायाचा श्रीगणेशा कधी करावा?’ या प्रश्नात सापडले आहेत.
भिवंडी तालुक्यातील टेंभवली, जुनादुखी, लाखिवली, पालिवली, चिंबीपाडा, धामणे, पाये, पायगाव, खारबाव, मालोडी, खार्डी, कोनगाव, पिंपळास, सुपेगाव आणि अंबाडी या गावांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वीटभट्टी व्यवसाय केला जातो. शेतीला पूरक म्हणून सुरू झालेला हा व्यवसाय सध्या सिमेंट व सिफॉरेक्स विटांच्या स्पर्धेमुळे डबघाईला आला आहे. त्यातच अवकाळी पावसामुळे मातीच्या विटांचे उत्पादन ठप्प झाले आहे. वीटभट्टी मालक आणि मजुरांचे प्रचंड आर्थिक नुकसान होत आहे.
उतरती कळा भीती
सध्या कट साईट विटेचा भाव नऊ हजार रुपयांवर, तर ब्लॉक विटेचा दर १४ हजार रुपयांवर पोहोचला आहे. काही महिन्यांपूर्वी व्यवसाय तेजीत असला तरी सततच्या पावसाने आता त्याला उतरती कळा लागण्याची शक्यता आहे.
नुकसानभरपाईची मागणी
वीटभट्टी व्यावसायिकांच्या शिष्टमंडळाने राज्य सरकारकडे वारंवार नुकसानभरपाईची मागणी केली असली, तरी अद्याप कोणतीही ठोस मदत मिळालेली नाही. त्यामुळे यावर्षी व्यवसाय कधी सुरू करावा आणि पावसाच्या संकटातून कसे बाहेर पडावे, याबाबत व्यावसायिक गोंधळलेले आहेत. हवामान विभागाच्या अंदाजानुसार, पुढील काही आठवड्यांतील अवकाळी पावसामुळे वीटभट्टी उद्योगाचे गणित पुन्हा एकदा कोलमडण्याची शक्यता निश्चित झाली आहे.
शेती नुकसानीची ठरत असल्याने जोडधंदा म्हणून वीट उत्पादन केले जाते. पण मागील काही वर्षांत पावसामुळे वीटभट्टी उत्पादन नुकसानीचे ठरत आहे. मागील वर्षी एक महिना आधीच पाऊस सुरू झाल्याने भट्टीचे नुकसान झाले होते. आता परतीचा अवकाळी पाऊस अजून थांबत नसल्याने यंदा वीटभट्टी व्यवसाय सुरू करणे जोखमीचे ठरत आहे.
- शंकर गोरडकर, उपाध्यक्ष, कोकण विभाग वीट उत्पादक व ट्रक चालक मालक संघटना
भिवंडी : पावसामुळे वीटभट्टी व्यावसायिकांचे नुकसान झाले आहे.
