अंबरनाथमध्ये काँग्रेसला पुन्हा धक्का!
माजी नगरसेवक पंडित म्हात्रे यांच्यासह अनेकांचा भाजपात प्रवेश
अंबरनाथ, ता. २८ (वार्ताहर) : अंबरनाथमध्ये काँग्रेसला एक मोठं खिंडार पडले आहे. पक्षाचे माजी नगरसेवक व माजी बांधकाम सभापती पंडित नामदेव म्हात्रे आणि गणेशनगरचे माजी शाखाप्रमुख विष्णू पंढरीनाथ गडकर यांनी भाजपमध्ये जाहीर प्रवेश केला आहे.
भाजपच्या शहर कार्यालयात हा पक्षप्रवेश सोहळा पार पडला. या वेळी राज्य परिषद सदस्य गुलाबराव करंजुळे पाटील, कल्याण जिल्हा सरचिटणीस अभिजित करंजुळे पाटील, आणि अंबरनाथ शहराध्यक्ष विश्वजित करंजुळे पाटील यांच्या उपस्थितीत नव्या सदस्यांनी भाजपचा झेंडा हाती घेतला.
भाजपच्या पारदर्शक कार्यपद्धतीवर आणि विकासाभिमुख दृष्टीकोनावर आमचा विश्वास असल्याचे म्हात्रे आणि गडकर यांनी सांगितले. या वेळी लक्ष्मण पंत, आप्पा कुलकर्णी, संतोष शिंदे, दिलीप कणसे यांच्यासह भाजपचे अनेक पदाधिकारी उपस्थित होते. दरम्यान, आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपकडून संघटन बांधणी, थेट जनसंपर्क मोहिमा आणि सामाजिक उपक्रमांना गती देण्यात आली आहे.
अंबरनाथ : काँग्रेस कार्यकर्त्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला.
