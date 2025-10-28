सानपाडा येथील अतंतर्गत रस्त्यांवर जीवघेणे खड्डे
जुईनगर, ता. २८ (बातमीदार) ः सानपाडा परिसरातील रस्त्यांची अवस्था दिवसेंदिवस बिकट होत चालली आहे. या गंभीर समस्येकडे प्रशासन कायम दुर्लक्ष करीत असल्याचा तीव्र संताप नागरिकांनी व्यक्त केला आहे.
वेस्टर्न महाविद्यालय, गुरुद्वारा, मिलेनियम टॉवर आणि सीताराम मास्तर उद्यान या महत्त्वाच्या ठिकाणांकडे जाणाऱ्या मुख्य रस्त्यांवर सलग आणि खोल खड्डे निर्माण झाले आहेत. विशेषत: सीताराम मास्तर उद्यानाच्या कोपऱ्यावरील खड्डे तर थेट जीवावर बेतणारे ठरत असल्याची नागरिकांची तक्रार आहे. या रस्त्याचा वापर दररोज हजारो नागरिक, विद्यार्थी, वरिष्ठ नागरिक आणि खेळाडू करतात. राणी लक्ष्मीबाई मैदानाकडून उद्यानाकडे येणाऱ्या वळणावर वाहनचालकांना सर्वात मोठा धोका निर्माण होतो. गाडी खड्ड्यातून घातल्यास वाहनाचे नुकसान निश्चित, तर खड्डे चुकवताना समोरून येणाऱ्या वाहनाशी अपघात होण्याची शक्यता वाढते. अनेकदा चारचाकी आणि दुचाकी वाहने समोरासमोर येऊन अपघाताच्या घटना घडल्याचे स्थानिकांनी नमूद केले आहे. हे खड्डे त्वरित न बुजवले तर एखाद्याचा जीव जाण्याची वेळ येईल, अशी भीती रहिवाशांकडून व्यक्त होत आहे. या मार्गालगत सिडकोने विकसित केलेल्या अनेक सोसायट्या असून, येथे सर्वसामान्य नागरिक वास्तव्य करतात. तथापि, त्यांच्या मूलभूत सुविधांकडे वारंवार दुर्लक्ष केले जात असल्याचा आरोप रहिवाशांकडून करण्यात येत आहे. रस्त्यावरून काढलेले पेव्हर ब्लॉक पदपथावरच वेचून ठेवलेले दिसतात. काम अर्धवट सोडून कंत्राटदार गायब झाल्याने नागरिकांना अडचणीचा सामना करावा लागत आहे.