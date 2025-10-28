ऐरोली रेल्वे स्थानकाबाहेरील पादचारी पुलाची दयनीय अवस्था
ऐरोली रेल्वेस्थानकाबाहेरील पादचारी पुलाची दयनीय अवस्था
छतांचे पत्रे तुटले, स्वच्छतेचा अभाव; प्रवाशांचा संताप वाढला
वाशी, ता. २८ (बातमीदार) : नवी मुंबईतील ट्रान्स हार्बर मार्गावरील महत्त्वाचे रेल्वे स्थानक म्हणून ऐरोलीची ओळख आहे. दररोज हजारो प्रवासी येथून प्रवास करतात. ठाणे–बेलापूर मार्ग ओलांडण्यासाठी या स्थानकाबाहेर एमआयडीसीतर्फे पादचारी पूल उभारण्यात आले. मात्र पालिकेकडे हस्तांतरणानंतर या पुलाच्या देखभालीकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष झाले आहे. त्यामुळे सद्य:स्थितीत पुलाची अवस्था दयनीय झाली आहे. त्यामुळे सकाळ-संध्याकाळ गर्दीतून जाणाऱ्या पादचाऱ्यांना जीवघेणा प्रवास करावा लागत असल्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. पादचारी पुलाच्या छतावरील पत्रे अनेक ठिकाणी तुटले आहेत. परिणामी पावसाळ्यात थेट पादचाऱ्यांच्या अंगावर पाणी पडते. शिवाय ओलसरपणामुळे घसरून पडण्याचा धोका कायम राहतो. काही ठिकाणी पत्रे इतके सैल झाले आहेत की कोणत्याही क्षणी पादचाऱ्यांच्या डोक्यावर पडण्याचा धोका आहे. स्थानिकांनी अनेक वेळा तक्रारी करूनदेखील अद्याप कोणतीही कार्यवाही न झाल्याने नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
स्वच्छतेचा बोजवारा
स्वच्छतेअभावी पुलावर घाण साचलेली आहे. समाजकंटकांकडून पानाच्या पिचकाऱ्यांनी भिंती, शिड्या आणि कोपरे माखले जात आहेत. दुर्गंधी पसरलेली असून नागरिकांना नाक दाबून जावे लागते. नियमित स्वच्छतेचा अभाव असल्याने ‘स्वच्छ भारत’ची घोषणा येथे फक्त नावापुरती दिसते, अशी टीका पादचाऱ्यांनी केली आहे. तसेच पुलाच्या पूर्व बाजूस आयटी पार्क आणि पश्चिमेस दाट वस्ती असल्याने रोज हजारो कामगार या पुलावरून ये-जा करतात. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात प्रवासी वापरत असलेल्या पुलाच्या महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधेकडे प्रशासन दुर्लक्ष करीत असल्याचे दिसून येत आहे.
भटक्या कुत्र्यांचा उच्छाद
पादचारी पुलावर भटक्या कुत्र्यांचा वावर वाढला आहे. अनेक वेळा पादचाऱ्यांवर भटक्या कुत्र्यांनी हल्ला केल्याची घटना समोर आली आहे. विशेषतः महिलांना व रात्री उशिरा कामावरून परतणाऱ्यांना असुरक्षिततेची भावना निर्माण होत आहे.
