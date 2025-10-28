रायते गावच्या नदीत दोन तरुण बुडाले
रायते गावच्या नदीत दोन तरुण बुडाले
छटपूजेदरम्यानची घटना; एकचा मृतदेह सापडला
टिटवाळा, ता. २८ (वार्ताहर) : कल्याण तालुका पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील रायते गावाजवळ सोमवारी (ता. २७) छटपूजेदरम्यान दोन तरुण नदीच्या पाण्यात बुडून वाहून गेल्याची घटना घडली. या दोघांचा दोन दिवस शोध घेण्यात आल्यावर एकाचा मृतदेह हाती लागला आहे.
ही घटना सायंकाळी साडेपाच ते सहा वाजण्याच्या सुमारास रायते नदीच्या घाटावर घडली. प्रिन्स गुप्ता (वय १६) आणि राजन विश्वकर्मा (वय १८) अशी या दोघांची नावे आहेत. हे दोघे छटपूजेच्या ठिकाणी उपस्थित असताना एका मुलाचा पाय घसरून नदीत तोल गेला. त्याला वाचवण्यासाठी दुसरा मुलगा नदीत उतरला; मात्र दोघांचाही तोल सुटून ते प्रवाहात वाहून गेले. घटनेनंतर स्थानिक नागरिकांनी तत्काळ पोलिसांना आणि अग्निशमन दलाला कळवले. रात्री उशिरापर्यंत शोधकार्य सुरू ठेवण्यात आले; मात्र अंधार पडल्यामुळे ते थांबवावे लागले. आज (मंगळवार) सकाळी पुन्हा सात वाजल्यापासून शोधकार्य सुरू करण्यात आले. या घटनेमुळे रायते परिसरात शोककळा पसरली आहे. मंगळवारी संध्याकाळच्या सुमारास राजन विश्वकर्माचा मृतदेह नदीकिनाऱ्याजवळ मिळाला. पोलिसांनी पंचनामा करून मृतदेह शवविच्छेदनासाठी पाठवला. प्रिन्सचा शोध घेण्यासाठी गोताखोर, स्थानिक तरुण, अग्निशमन दलाचे जवान, पोलिस कर्मचारी प्रयत्नशील आहेत.
