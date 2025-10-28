तरुणांमध्ये पक्षाघातचे वाढते प्रमाण
तरुणांमध्ये पक्षाघाताचे वाढते प्रमाण
उपचारात वेग आणि सजगता महत्त्वाची
भाग्यश्री भुवड ः सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २८ : मेंदूत रक्तपुरवठा थांबून होणाऱ्या पक्षाघाताच्या (स्ट्रोक) उपचारात प्रत्येक क्षण महत्त्वाचा ठरतो. रुग्ण योग्य वेळी रुग्णालयात पोहोचल्यास त्याच्या जीविताचा आणि अंगविकारातून सावरण्याचा दर वाढतो, असे दरवर्षी २९ ऑक्टोबरला साजरा होणाऱ्या जागतिक पक्षाघात दिनाच्या पार्श्वभूमीवर केईएम रुग्णालयातील न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टरांनी सांगितले.
केईएममध्ये २०१८ साली स्थापन झालेल्या स्ट्रोक युनिटमध्ये आतापर्यंत जवळपास ४२५ रुग्णांवर थ्रोम्बोलिसिस प्रक्रियेद्वारे उपचार करण्यात आले आहेत. दरवर्षी सरासरी २० ते २५ रुग्णांवर ही प्रक्रिया केली जाते; मात्र गोल्डन अवरमध्ये येण्याचे प्रमाण आजही कमी असल्याने अनेक जण होणाऱ्या विकृतींना बळी पडतात. या युनिटमध्ये न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसर्जन, इंटरव्हेन्शन न्यूरो रेडिओलॉजिस्ट एकत्र काम करतात. रुग्ण आपत्कालीन परिस्थितीत आल्यानंतर तो पक्षाघाताचा रुग्ण आहे का हे ठरवले जाते. पक्षाघाताच्या झटक्यानंतर साडेचार तासांच्या आत ‘थ्रोम्बोलिटिक एजंट’चे इंजेक्शन दिल्यास रक्तातील गुठळी विरघळते आणि मेंदूकडे पुन्हा रक्तपुरवठा सुरू होतो. परिणामी रुग्णाच्या अपंगत्वाचा धोका कमी होतो. दरम्यान, सर्वच रुग्णांना हे इंजेक्शन देता येत नाही.
या वर्षी जागतिक पक्षाघात दिनाची संकल्पना ‘प्रत्येक मिनिट महत्त्वाचा’ अशी ठेवण्यात आली आहे. लक्षणे दिसताच त्वरित उपचार सुरू करण्याची जनजागृती करण्यात येत आहे.
३५ वर्षांच्या एका महिलेची अचानक बोलण्याची क्षमता हरवली होती. सुरुवातीला तिला मानसिक ताणाचा त्रास असल्याचा गैरसमज झाला; पण केईएममध्ये तपासणीनंतर तिचे पक्षाघाताचे निदान झाले. तिला तातडीने थ्रोम्बोलिसिस इंजेक्शन देण्यात आले आणि दोन ते तीन आठवड्यांत ती बोलू लागली. संबंधित रुग्णाला मधुमेह, उच्च रक्तदाब आणि स्थूलत्वाचा त्रासदेखील होता. मुंबईचे न्यूरो सर्जन डॉ. विश्वनाथन अय्यर म्हणाले, की मेंदूला रक्तपुरवठा खंडित झाल्यावर पक्षाघात होतो. मेंदूच्या पेशींचे नुकसान होते.
८० टक्के तरुण अनभिज्ञ
८० टक्के तरुण रुग्णांना पक्षाघाताबद्दल माहितीच नसते, असे वैद्यकीय तज्ज्ञांनी सांगितले. डॉ. छाया वजा म्हणाल्या, की तरुणांमध्ये या आजाराची ३० टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. १० पैकी तीन रुग्णांना चेहरा एका बाजूस वळणे, केवळ एका महिन्यातच हातांमध्ये अशक्तपणा येणे, बोलण्यात अडचणी ही लक्षणे आढळतात. स्ट्रोकमधून जीव वाचवण्यासाठी वेळीच निदान होणे आवश्यक आहे.
प्रत्येक मिनिट मौल्यवान
चेहऱ्याचा वाकडेपणा, हात उचलताना दुर्बलता किंवा बोलताना जीभ जड होणे, ही लक्षणे दिसताच विलंब न करता रुग्णालय गाठणे आवश्यक आहे. या गोल्डन अवरमध्ये उपचार सुरू झाल्यास बरे होण्याची शक्यता अधिक असते, असे न्यूरोलॉजिस्ट डॉ. मयूर ठक्कर यांनी सांगितले. अर्धांगवायू, स्मरणशक्ती कमी होणे, बोलताना अडखळणे आणि दीर्घकालीन अपंगत्व येऊ शकते.
काय आहेत कारणे?
तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, उच्च रक्तदाब, मधुमेह, कोलेस्ट्रॉल वाढणे, व्यसनाधीनता आणि हालचालींचा अभाव ही पक्षाघाताची कारणे आहेत. दरवर्षी तपासणी करून रक्तदाब, साखर आणि कोलेस्ट्रॉल नियंत्रणात ठेवल्यास, धूम्रपान आणि मद्यपानापासून दूर राहिल्यास धोका मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकतो.
पक्षाघाताची लक्षणे दिसताच गोल्डन अवरमध्ये येण्याचा प्रयत्न करा. पालिकेची रुग्णालये कायम सुरू असतात, मात्र जवळच्या रुग्णालयात जाऊन उपचार करून घेणे गरजेचे आहे. केईएममध्ये वेगळे बेड आणि युनिट आहे.
- डॉ. संगीता रावत
अधिष्ठाता, केईएम रुग्णालय
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.