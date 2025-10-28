वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक जितेंद्र वनकोटींचे निलंबन
अमली पदार्थ प्रकरण; सात अधिकाऱ्यांच्या बदल्या
नालासोपारा, ता. २८ (बातमीदार) ः नालासोपारा अमली पदार्थांचा कारखाना उद्ध्वस्त केल्या प्रकरणात पेल्हार पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ निरीक्षक जितेंद्र वनकोटी यांचे तातडीने निलंबन करण्यात आले आहे. मिरा-भाईंदर वसई-विरार पोलिस आयुक्त निकेत कौशिक यांनी सोमवारी (ता. २७) निलंबनाचे आदेश दिले. एका वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांच्या निलंबनाने संपूर्ण पोलिस आयुक्तालयातील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांचे धाबे दणाणले आहेत.
मुंबई पोलिसांच्या अँटी-नार्कोटिक्स सेल (झोन-६) आणि टिळकनगर पोलिसांनी पेल्हार पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत राशिद कंपाउंडमध्ये अनधिकृत गाळ्यात सुरू असलेल्या अमली पदार्थ तयार करणाऱ्या कारखान्याचा शनिवारी (ता. २५) भांडाफोड केला. या कारवाईत १३ कोटी ४४ लाख रुपये किमतीचे सात किलो एमडी ड्रग्ज जप्त करून पाच आरोपींना अटक केली. हा कारखाना पेल्हार पोलिस ठाण्यापासून अवघ्या २००-३०० मीटर अंतरावर होता. पोलिस ठाण्याच्या हाकेच्या अंतरावर असणाऱ्या या कारखान्याबाबत पोलिसांना कळले नाही आणि मुंबई पोलिसांनी छापा टाकून त्याचा भांडाफोड केल्याने मिरा-भाईंदर वसई-विरार पोलिस आयुक्तालयाची मोठी नाचक्की झाली होती. या घटनेचे गांभीर्य ओळखून पोलिस आयुक्त निकेत कौशिक यांनी तत्काळ पेल्हारचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक जितेंद्र वनकोटी यांचे निलंबन केले आहे. मुंबई पोलिसांचा तपास अद्याप सुरू असून या प्रकरणाने स्थानिक पोलिसांच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.
आयुक्तालयातील सात निरीक्षकांच्या बदल्या
- पोलिस आयुक्त निकेत कौशिक यांच्या आदेशावरून अपर पोलिस आयुक्त दत्तात्रय शिंदे यांनी सात पोलिस अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे आदेश दिले.
- मांडवीचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक संजय हजारे यांची नायगाव पोलिस ठाण्यात वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक म्हणून बदली
- नायगावचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक विजय कदम यांना तिथेच दुय्यम पोलिस निरीक्षक म्हणून कार्यरत ठेवले.
- पेल्हारच्या गुन्हे शाखेचे पोलिस निरीक्षक यांना काशिमिरा पोलिस ठाण्यात बदली
- अमली पदार्थविरोधी एक कक्ष गुन्हे शाखेचे प्रभारी पोलिस निरीक्षक सचिन कांबळे यांची पेल्हार वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक म्हणून बदली
- काशिमिरा पोलिस ठाण्याचे पोलिस निरीक्षक रणजित आंधळे यांना मांडवी वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक म्हणून बदली
- महिला अत्याचार प्रतिबंधक कक्ष गुन्हे शाखेच्या सौरभी पवार यांची काशिमिरा पोलिस ठाण्यात बदली
- काशिमिरा पोलिस ठाण्यातील निरीक्षक शीतल मुंढे यांची गुन्हे शाखेत बदली
