स्थानिक राजकारणाला नवा रंग
उबाठा शहरप्रमुख कुलविंदर सिंह बैंस, इंदर गोपलानी आणि उद्योगपती सुनील पवार यांचा पक्षप्रवेश - प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या हस्ते झाला समारंभ
उल्हासनगरात उबाठा शहरप्रमुख, उद्योगपती आणि समाजसेवक यांचा भाजपमध्ये प्रवेश
स्थानिक राजकारणाला नवा रंग
उल्हासनगर, ता. २८ (वार्ताहर) : उल्हासनगरच्या राजकारणात नवीन समीकरणांना सुरुवात झाली आहे. उबाठाचे शहरप्रमुख कुलविंदर सिंह बैंस, समाजसेवक इंदर गोपलानी आणि शहरातील नामांकित उद्योगपती सुनील पवार यांनी भारतीय जनता पक्षात जाहीर प्रवेश करून शहरातील राजकीय वातावरण तापवले आहे. हा प्रवेश सोहळा मंगळवारी महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांच्या हस्ते पार पडला. या वेळी जिल्हाध्यक्ष राजेश वधर्या, संजय सिंह, अजित सिंह लबाना, गुरदीप सिंह लबाना (बॉक्सर), लता पगारे, स्वप्निल पगारे, संजय गुप्ता यांच्यासह मोठ्या संख्येने पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
य कार्यक्रमादरम्यान नवीन कार्यकर्त्यांचे पुष्पगुच्छ देऊन स्वागत करण्यात आले. सभागृहात ‘भाजप झिंदाबाद’, ‘मोदी फॉर डेव्हलपमेंट’च्या घोषणा घुमत राहिल्या. शहरात नव्या कार्यकर्त्यांच्या या प्रवेशामुळे भाजपचा आत्मविश्वास वाढला असून, आगामी उल्हासनगर महापालिका निवडणुकीत याचा थेट परिणाम दिसून येईल, अशी चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू झाली आहे.
प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी या वेळी भाषणात सांगितले, की भाजप हा फक्त सत्तेसाठी नव्हे, तर विकास आणि जनसेवेसाठी लढणारा पक्ष आहे. बैंस, गोपलानी आणि पवार यांच्यासारखे सक्रिय, जनतेशी जोडलेले कार्यकर्ते पक्षात आल्याने उल्हासनगरमध्ये भाजपचा जनाधार अधिक विस्तारेल, असे ते म्हणाले.
उद्योगपती सुनील पवार यांनी पक्षप्रवेशानंतर सांगितले, की आमचा उद्देश स्थानिक विकासाला नवी दिशा देणे आणि नागरिकांच्या अडचणींवर ठोस तोडगा काढणे हा आहे. भाजपच्या माध्यमातून आम्ही अधिक प्रभावीपणे सेवा देऊ, असे त्यांनी नमूद केले. याप्रसंगी इंदर गोपलानी आणि कुलविंदर सिंह बैंस यांनीही प्रदेश नेतृत्वाचे आभार मानत पक्षाच्या सर्व उपक्रमांमध्ये सक्रिय सहभाग घेण्याची ग्वाही दिली.
राजकीय विश्लेषकांच्या मते, या प्रवेशामुळे भाजपला स्थानिक व्यावसायिक आणि सामाजिक घटकांमध्ये अधिक बळ मिळणार असून, आगामी निवडणुकीच्या रणधुमाळीत हा एक निर्णायक टप्पा ठरू शकतो.
