आता दिवाळीही संपली, पण खड्ड्यांचं काय?
खड्ड्यांचे कल्याण
गणपती, नवरात्रीनंतर दिवाळीही सरली, खड्डे जैसे थे
कल्याण, ता. २८ (बातमीदार) : गणेशोत्सव, नवरात्रोत्सवापाठोपाठ दिवाळी सणही संपला, तरीही शहरातील रस्त्यांवरील खड्ड्यांची परिस्थिती बदलण्याचे काही नाव घेत नाही. अजूनही नागरिकांना दररोज खड्डेमय रस्त्यांवरून प्रवास करावा लागत आहे. सततचा पाऊस आणि तात्पुरती दुरुस्ती यामुळे काही दिवसांपूर्वी बुजवलेले खड्डे पुन्हा उखडले असून, खडी बाहेर डोकावत आहे.
खडेगोळवली परिसरातील रस्त्यांची अवस्था तर अधिकच बिकट झाली आहे. पावसामुळे खड्ड्यांमध्ये पाणी साचत असून, दुचाकीस्वारांना अंदाज न आल्याने घसरून अपघात होण्याच्या घटना घडत आहेत. स्थानिक नागरिकांनी वारंवार महापालिकेकडे तक्रारी केल्यानंतरच खड्डे बुजवण्याचे काम सुरू केले जाते. काही दिवसांनंतर मात्र पुन्हा जैसे थे परिस्थिती निर्माण होते. यामुळे नागरिकांनी संताप व्यक्त केला आहे. राजकीय पदाधिकाऱ्यांच्या इशाऱ्यानंतरच काही ठिकाणी कामे केली जात असल्याचा आरोप नागरिकांनी केला आहे.
महापालिका हद्दीतील एकूण ४२२ किमीपैकी ८० किमीचे रस्ते काँक्रीटचे असून उर्वरित रस्ते डांबराचे आहेत. महापालिका क्षेत्रात काँक्रीटीकरणाची कामेही प्रलंबित असून काही डांबरी रस्ते खड्डेमय झालेले आहेत. हेच खड्डे महापालिकेला वारंवार बुजवावे लागत असल्याने निधीचा अपव्यय होत आहे. यंदा महापालिका ३० कोटी रुपये रस्ते दुरुस्तीवर खर्च करणार असल्याची माहिती मिळत आहे. सर्व रस्त्यांवरील खड्डे बुजविण्यासाठी महापालिकेने टोल फ्री क्रमांकही जारी केला होता. दरम्यान, अनेक ठिकाणचा खड्ड्यांचा प्रश्न अजूनही सुटलेला दिसत नाही.
प्रशासकीय राजवटीत अधिकारी व कंत्राटदारांची मिलीभगत असून, कागदावर कंत्राट काढले जाते. प्रत्यक्षात मात्र तसे काम होताना दिसत नाही. पालिका आयुक्तांनी लक्ष घालून त्वरित रस्ते दुरुस्त करून घ्यायला हवेत अन्यथा आम्हाला तीव्र आंदोलन करावे लागेल.
- नीरज कुमार, पदाधिकारी, ठाकरे गट
विशेषतः कल्याण पूर्वेत खड्ड्यांचा प्रश्न गंभीर आहे. दोनच दिवसांपूर्वी दुचाकीहून प्रवास करताना खड्ड्यामुळे तोल गेल्याने माझ्या सहकाऱ्यास दुखापत झाली होती. दररोज असे लहान-मोठे अपघात किती होत असतील हे सांगू शकत नाही. परिस्थिती बदलली नाही तर एखाद्याचा नाहक बळी जाऊ शकतो.
- संदेश दाभने, दुचाकीस्वार, कल्याण
मागील पाच वर्षांपासून प्रशासकीय राजवट लागू असल्याने प्रशासनावर वचक ठेवणारे कुणीही नाही. खड्ड्यांच्या दुरुस्तीवर इतका खर्च करण्यापेक्षा एकदा सर्वच रस्ते आधुनिक व मजबूत करायला हवेत.
- रोहित वाव्हळ, स्थानिक नागरिक, कल्याण
