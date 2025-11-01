रौप्यमहोत्सवी पुस्तकांचे प्रकाशन
डॉ. सदानंद पाटील यांच्या पुस्तकांचे प्रकाशन
कल्याण, ता. १ (वार्ताहर) ः आगरी समाजातून आलेल्या आणि शिक्षणक्षेत्रात सेवा बजावलेल्या डॉ. सदानंद पाटील यांच्या १२५व्या ‘शतकोत्तर रौप्यमहोत्सवी’ पुस्तकांचे प्रकाशन मध्य प्रदेशातील इंदोर येथे मोठ्या उत्साहात करण्यात आले.
इंदोर येथील ११० वर्षे जुन्या ‘महाराष्ट्र साहित्य सभे’च्या राजकवी भा. रा. तांबे सभागृहात हा प्रकाशन सोहळा मंगळवारी (ता. २८) झाला. सोहळ्याचे अध्यक्ष, ज्येष्ठ साहित्यिक डॉ. अनिल गजभिये यांनी डॉ. सदानंद पाटील यांच्या साहित्यसेवेचे कौतुक केले. मानवी जीवनाच्या अनेक पैलूंवर प्रकाश टाकणाऱ्या त्यांच्या लेखनाचा गौरव करताना डॉ. गजभिये म्हणाले, की भिवंडी, पिंपळघर येथे जन्मलेल्या डॉ. पाटील यांनी आपल्या लेखनशैलीतून मानवी जीवनाच्या विविध पैलूंवर सघन लेखन करून साहित्यसेवा केली आहे. त्यांच्या या यज्ञात त्यांच्या धर्मपत्नी साधना पाटील यांचाही मोलाचा वाटा असल्याचे त्यांनी गौरवोद्गार काढले. या वेळी शिक्षणतज्ज्ञ दीपक खरे, संस्थेचे ट्रस्टी प्रदीप चौधरी, मिलिंद महाजन, महाराष्ट्र साहित्य सभेचे अध्यक्ष अश्विन खरे आणि सचिव प्रफुल्ल कस्तुरे आदींची गौरवपर भाषणे झाली.
