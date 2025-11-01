टेम्पोचालकाचा पोलिस चौकीत गोंधळ
शासकीय कामात अडथळा
कल्याण, ता. १ (बातमीदार) ः कल्याण पूर्वेकडील चक्कीनाका परिसरात वाहतूक पोलिसांची ‘ड्रिंक अँड ड्राइव्ह’ मोहीम सुरू असताना, तपासणीसाठी थांबवलेल्या एका टेम्पोचालकाने पोलिस चौकीत मोठा गोंधळ घातला. त्याने तोडफोड करून पोलिसांना धमकी दिली, ज्यामुळे त्याच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, तिसगावकडून कल्याणकडे येणारा छोटा हत्ती टेम्पो तपासणीसाठी थांबवण्यात आला. वाहनचालक महेश साळुंखे (वय ४०) याने मद्यपान केले असल्याच्या संशयावरून त्याला ब्रेथ ॲनालायझर तपासणीसाठी चौकीत नेण्यात आले. तेथे आरोपी साळुंखे याने अरेरावी करीत तपासणीस नकार दिला आणि चौकीत धिंगाणा घालण्यास सुरुवात केली.
त्याने चौकीतील खिडकीची काच फोडली. टेबलवरील साहित्याची तोडफोड करून संगणक वायर तोडली. त्याने स्वतःचे डोके खिडकीवर आपटून स्वतःलाही दुखापत करून घेतली. पोलिसांनी त्याला अटकाव करण्याचा प्रयत्न केल्यावर, त्यांच्याशी धक्काबुक्की करून शासकीय कामात अडथळा आणला. घटनेदरम्यान आरोपी महेश साळुंखे याने पोलिस अधिकाऱ्यांवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला. त्याने धमकी देत ‘मी स्वतःचा खून करीन’ अशी धमकी दिली.
सार्वजनिक ठिकाणी वाहतूक पोलिसांना अडथळा निर्माण करून शासकीय कामात अडथळा आणल्याबद्दल शुक्रवारी (ता. ३१) कोळसेवाडी पोलिस ठाण्यात त्याच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
