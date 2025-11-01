धारावीतील रस्ते खचताहेत
धारावीतील रस्ते खचताहेत
डागडुजी करण्याची रहिवाशांची मागणी
धारावी, ता. १ (बातमीदार) ः धारावीतील अंतर्गत रस्त्यांपैकी अनेक रस्ते खचत चालले आहेत. त्यामुळे रस्त्यावर खड्डेसदृश परस्थिती निर्माण झाली आहे.
संत कक्कया मार्गावरील दगडी इमारत परिसरातील रस्त्यावर अचानक छोटे खड्डे पडले होते. स्थानिकांना ते पावसामुळे निर्माण झालेले खड्डे असल्याचे आधी वाटले; मात्र खड्ड्याच्या जागी खोलवर रस्ता खचत चालल्याचे दिसल्यावर मात्र स्थानिकांची चिंता वाढत चालली आहे, अशी प्रतिक्रिया स्थानिक रहिवासी सचिन चौगुले यांनी दिली.
रस्त्यावरून चालणाऱ्या पादचाऱ्यांचे पाय खचलेल्या रस्त्यावरील खड्ड्यात पडून किमान दहा ते पंधरा लोक जखमी होत असल्याचे चौगुले यांनी सांगितले.
रावी क्रॉस रोड, शास्त्रीनगर रस्ता आदी धारावीतील अंतर्गत रस्ते खचू शकतात, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. त्यामुळे पालिकेने रस्त्यांची डागडुजी करावी, अशी मागणी रहिवाशांनी केली आहे.
