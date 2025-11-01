धारावीत ‘रन फॉर युनिटी’ एकता दौड
धारावीत ‘रन फॉर युनिटी’ एकता दौड
धारावी, शाहूनगर पोलिस ठाण्याचे आयोजन
धारावी, ता. १ (बातमीदार) : राष्ट्रीय एकता दिवसानिमित्त धारावी पोलिस ठाणे व शाहूनगर पोलिस ठाण्याच्या वतीने ‘रन फॉर युनिटी’ या एकता दौड घेण्यात आली. शुक्रवारी (ता. ३१) सकाळी ७ वाजता शाहूनगर पोलिस ठाण्यातर्फे टाटा पॉवरहाउस, माटुंगा लेबर कॅम्प येथून शाहूनगर पोलिस ठाण्यापर्यंत रॅली काढण्यात आली. धारावी पोलिस ठाण्याच्या वतीने सायन रेल्वे स्थानक, संत रोहिदास मार्ग ते धारावी टी जंक्शन चौकी अशी एकता दौड झाली.
याप्रसंगी शाहूनगर पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक रहिमतुल्ला सय्यद, धारावी पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक राजू बिडकर यांनी राष्ट्रीय एकता, सामाजिक सलोखा आणि परस्पर सहकार्य यांचे महत्त्व पटवून दिले. या एकता दौडमध्ये स्थानिक नागरिक, विद्यार्थी, स्वयंसेवी संस्था, मोहल्ला कमिटी, महिला दक्षता कमिटी सदस्य, पोलिस कर्मचारी उत्साहाने सहभागी झाले.
स्पर्धेच्या शेवटी शाहूनगर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील दौडमधील विजेत्यांना प्रमाणपत्रे आणि स्मृतिचिन्हे देऊन गौरविण्यात आले. महिला गटात जिज्ञासा सचिन गायकवाड हिने प्रथम क्रमांक मिळवला, तर पुरुष गटात अनिकेत सोनार पहिला, आदित्य सोनार दुसरा, स्पंदन गायकवाड याने तिसरा क्रमांक पटकावला. शपथ व राष्ट्रगीत घेऊन कार्यक्रमाची सांगता करण्यात आली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.