सामाजिक कार्यकर्त्याकडे घरफोडी
सामाजिक कार्यकर्त्याच्या घरी घरफोडी
मुख्य आरोपीस कोठडी
अंधेरी, ता. १ (बातमीदार) ः कांदिवली परिसरातील एका सामाजिक कार्यकर्त्याच्या घरी घरफोडी करून अज्ञात चोरट्याने पलायन केले. याप्रकरणी घरफोडीचा गुन्हा दाखल होताच पळून गेलेल्या मोहम्मद लियाकत श्याबो खान याला समतानगर पोलिसांनी अटक केली. तो सध्या पोलिस कोठडीत असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. ३६ वर्षांचे तक्रारदार सामाजिक कार्यकर्ते असून ते कुटुंबीयांसोबत कांदिवलीतील ठाकूर कॉम्प्लेक्स, सराफ चौधरी नगरात राहतात.
एका सामाजिक संस्थेत ते काम करतात. २० ऑक्टोबरला ते पत्नीसोबत त्यांच्या गुजरात येथील गावी गेले होते. दोन दिवसांनी ते गावाहून त्यांच्या कांदिवलीतील घरी परत आले. या वेळी त्यांना त्यांच्या घरी घरफोडी झाल्याचे दिसून आले. अज्ञात चोरट्याने त्यांच्या फ्लॅटमध्ये प्रवेश केला. कपाटातील सर्व सामान अस्ताव्यस्त करून त्याने दीड लाखाची रोकड चोरी करून पलायन केले. समतानगर पोलिसांनी घरफोडीचा गुन्हा नोंदवून तपास सुरू केला होता. सीसीटीव्ही फुटेज आणि तांत्रिक माहितीवरून पोलिसांनी मोहम्मद लियाकतला चौकशीसाठी ताब्यात घेतले होते. चौकशीत त्यानेच ही घरफोडी केल्याची कबुली दिली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.