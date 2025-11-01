बापलेकावर बिअरच्या बाटलीने हल्ला
बाप-लेकावर बीअरच्या बाटलीने हल्ला
ठाण्यातील वागळे इस्टेट परिसरात मध्यरात्रीची घटना
ठाणे, ता. १ : वागळे इस्टेट परिसरातील मेंटल हॉस्पिटलजवळ शनिवारी (ता. १) मध्यरात्री १ वाजण्याच्या सुमारास भुर्जी पावाच्या गाडीजवळ झालेले भांडण सोडवण्यासाठी गेलेल्या बाप-लेकावर सात तरुणांनी बिअरच्या बाटलीने हल्ला केल्याची धक्कादायक घटना घडली आहे. या हल्ल्यात तक्रारदार आदित्य (१७) आणि त्याचे वडील किरण हे दोघे जखमी झाले असून, याप्रकरणी सात अनोळखी तरुणांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
तक्रारदार आदित्य आणि त्याचे कुटुंबीय सेवालाल नगर परिसरात राहतात. आदित्यची आई मेघा त्याच परिसरात भुर्जी पावाची हातगाडी लावतात. शनिवारी रात्री गाडी बंद करत असताना, आदित्यचे मामा आणि मामाचा मित्र गप्पा मारत होते.
त्याचवेळी यश पवार आणि त्याचे मित्र दुचाकीवरून आले आणि त्यांनी गप्पा मारणाऱ्यांच्या मधून दुचाकी घातली. मामांनी याबद्दल विचारणा केल्यावर त्या सात जणांनी शिवीगाळ करण्यास सुरुवात केली. आदित्य भांडण सोडवण्यासाठी गेला असता, यश पवारने त्याला कानाखाली मारली, तर त्याच्या एका मित्राने बिअरची बाटली आदित्यच्या डोक्यात फोडली. यामध्ये आदित्यच्या कपाळाला दुखापत झाली. आदित्यचे आई-वडील मध्ये पडल्यावर यश, आवू आणि त्यांच्या मित्रांनी त्यांना लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केली. याचदरम्यान एका हल्लेखोराने आदित्यच्या वडिलांनाही बीअरची बाटली मारली, ज्यामुळे त्यांच्या उजव्या हाताच्या बोटाला दुखापत झाली.
सात तरुणांविरोधात गुन्हा दाखल
हल्ला केल्यानंतर पळून गेलेल्या आरोपींनी, "तुम्हाला सोडणार नाही, तुमचा आम्ही गेम करणार," अशी धमकी दिल्याचे तक्रारीत नमूद करण्यात आले आहे. यश आणि आवू पवार यांच्यासह त्यांच्या ४ ते ५ अनोळखी मित्रांविरोधात गुन्हा दाखल झाला असून, वागळे इस्टेट पोलीस पुढील तपास करत आहेत.
