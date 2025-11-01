नायगाव जेटीवरून पाणजूला निघालेल्या फेरी बोटीला होल
पाणजूला निघालेल्या फेरीबोटीला भगदाड
तांडेलच्या प्रसंगावधानाने ९० प्रवासी सुखरूप
विरार, ता. १ (बातमीदार) : नायगाव जेट्टीवरून पाणजू गावाकडे निघालेल्या एका फेरीबोटीला खाडीच्या मध्यभागी दगड लागून मोठे भगदाड पडल्याची धक्कादायक घटना घडली. बोटीच्या चालकाच्या (तांडेल) प्रसंगावधानामुळे बोटीतील सुमारे ९० प्रवाशांचे प्राण वाचले. ही बोट बुधवारी बाजारासाठी तसेच गावात उत्तरकार्यासाठी जात असलेल्या पाहुण्यांना घेऊन निघाली होती.
बोट खाडीत मध्यावर असताना अचानक पाणी भरू लागल्याने प्रवाशांमध्ये एकच घबराट पसरली. बोटीच्या चालकाने प्रसंगावधान राखून बोटीची गती वाढवून तिला लवकरात लवकर किनाऱ्यावर नेण्याचा प्रयत्न केला. बोटीचे इंजिन बंद पडेपर्यंत बोट किनाऱ्याजवळील चिखलात रुतली आणि सर्व प्रवाशांना सुरक्षित बाहेर काढण्यात आले. बोटीला सहा इंची व्यासाचे भगदाड पडल्याचे नंतर दिसून आले. कोणतीही जीवितहानी न झाल्याने ग्रामस्थांनी सुटकेचा निःश्वास सोडला.
पाणजूला अध्ययावत जेट्टी बांधून तयार आहे. प्राधान्याने एक नवीन मोठी सुरक्षित बोट निदान त्यातून तीनचाकी सामानाचा टेम्पो, दुचाकी, रिक्षा जाईल अशी व्यवस्था करायला किती वेळ, किती खर्च येईल, असा सवाल ग्रामस्थांनी केला. तातडीने सामानाचा टेम्पो, रिक्षा जातील असा स्कायवॉक उभारावा, अशी मागणीही जोर धरू लागली आहे.
जीवघेणा प्रवास
पाणजूवासीयांना गावातून बाहेर पडण्यासाठी रेल्वे पुलावरून चालत जाणे किंवा फेरीबोट हाच पर्याय आहे. या बोटींवरूनच जीवनावश्यक वस्तू, बांधकाम साहित्य तसेच शाळेत जाणारी मुले आणि कामगार प्रवास करीत असल्याने त्यांच्या सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न आहे. क्षमेतेपेक्षा जास्त प्रवासी जीव मुठीत धरून प्रवास करतात. ग्रामस्थांनी सरकारवर नाराजी व्यक्त केली आहे. दोन वर्षांपूर्वी व्हराडाची बोट बुडून दोन जण दगावल्याची घटना तसेच रेल्वेतून फेकलेले नारळ लागून झालेल्या मृत्यूची घटना अजून ताजी असताना ही घटना घडली.
