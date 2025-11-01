एनटीसी कामगारांच्या पगारावर कामगार असंतुष्ट
राष्ट्रीय मिल मजदूर संघ आंदोलनाच्या तयारीत
शिवडी, ता. १ (बातमीदार) ः एनटीसीच्या मुंबईतील बंद गिरण्यांतील कामगारांना व्यवस्थापनाकडून ५० टक्के पगार देण्याचे आश्वासन देऊनही अवघा २५ टक्के पगार देण्यात आला. ऐन दिवाळीत देण्यात आलेला पगार म्हणजे कामगारांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा हा प्रकार आहे. एनटीसीच्या चार गिरण्या चार वर्षे केंद्र सरकारने सुरू केल्या नाहीत. येत्या आठ दिवसांत निश्चित तोडगा व्यवस्थापनाने काढला नाही तर राष्ट्रीय मिल मजदूर संघाने आंदोलनाचे पाऊल उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे.
दादासाहेब फाळके रोडवरील टाटा मिलमधील कामगारांच्या सभेत उपाध्यक्ष सुनील बोरकर यांनी संघटनेची भूमिका मांडली. याप्रसंगी सचिव शिवाजी काळे, संघटन सचिव दीपक राणे उपस्थित होते. काळाचौकी येथील बंद इंदू मिल क्रमांक पाच, पोद्दार मिलच्या प्रतिनिधी, कार्यकर्त्यांची सभा झाली. खजिनदार निवृत्ती देसाई यांनी आपल्या भाषणात लवकरच उग्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असे सांगितले. या वेळी संघटन सचिव गणपत कदम, एम. पी. पाटील उपस्थित होते. कामगारांच्या थकबाकीच्या प्रश्नावर रामिम संघाने न्यायालयातही धाव घेतली आहे.
