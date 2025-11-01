तुळशी विवाहनिमित्त फुलांच्या दरात वाढ
बाजारपेठा ऊस, बोरो-चिंच आणि मुंडावळ्यांनी सजल्या
वंशिका चाचे : सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १ : कार्तिकी एकादशी आणि तुळशी विवाहाच्या सोहळ्याची धूम आजपासून सर्वत्र सुरू झाली आहे. या विवाह सोहळ्यासाठी ठाण्यातील स्टेशन परिसर, जांभळी नाका आणि मुख्य बाजारपेठांमध्ये नागरिक ऊस, बोरे, चिंचा, मातीच्या कुंड्या आणि झगमगीत मुंडावळ्या खरेदीसाठी मोठ्या प्रमाणावर गर्दी करीत आहेत.
फुलांच्या किमतीत वाढ
गेल्या काही दिवसांपासून कोसळणाऱ्या पावसामुळे फुलांची आवक कमी झाली आहे. त्यामुळे फुलांच्या किमती वाढल्या असून, सध्या बाजारात १० टक्क्यांनी भाववाढ झाली आहे, अशी माहिती सिद्धिविनायक फ्लॉवर मर्चंडच्या मुक्ताबाई शिवले यांनी दिली. असे असतानाही खरेदी-विक्री मोठ्या प्रमाणात सुरू असून, बाजारात पैशांची उलाढाल होत आहे.
आवक घटली, भाव वाढले
पावसामुळे फुलांच्या उत्पादनात घट झाली आहे. परिणामी ठाण्यातील फुल बाजारात गेल्या आठवड्यापासून फुलांची आवक कमी झाली आहे. आधी १०० ते २०० रुपयांना मिळणारे फुलांचे हार आता ४०० ते ५०० रुपयांना विकले जात आहेत. मोगरा, जाई, जुई, सायली, अबोली यांसारख्या फुलांचे गजरे आणि कजरे (तीन नग) १०० रुपयांपर्यंत विकले जात आहेत. रोजच्या पूजेला लागणारे हार, गजरे आणि वेण्या यांच्या किमतीवर या दरवाढीचा अधिक परिणाम झाला आहे.
ठाणे मुख्य बाजारपेठेतील दर
फुले भाव
पिवळा झेंडू / भगवा झेंडू ८० रुपये (अर्धा किलो)
गुलाब २०० रुपये (जुडी)
सुट्टे गुलाब १५० रुपये (किलो)
पिवळी शेवंती/पांढरी शेवंती २०० ते ३०० रुपये (किलो)
मोगरा ८०० रुपये (किलो)
फुलांचा हार ४० ते ४०० रुपये
पिवळा अष्टर ८० ते १५० रुपये (अर्धा किलो)
कमळ ३० रुपये (एक नग)
गजरा ५० रुपये (एक नग)
ऊस ३० रुपये (एक नग)
तुळस ६० रुपये (जुडी)
आंब्याची पाने ३० ते ५० जुडी
