ठाणे-बेलापूर महामार्गाचे रूपडे पालटणार!
तीन नवीन उड्डाणपुलासह नूतनीकरणासाठी तब्बल ८८९ कोटींचा खर्च
वाशी, ता. १ (बातमीदार) : नवी मुंबई ते ठाण्याला जोडणारा अत्यंत महत्त्वाचा ठाणे-बेलापूर महामार्ग आता आधुनिक रूपात झळकणार आहे. नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ पूर्ण क्षमतेने सुरू झाल्यानंतर या मार्गावरील प्रवासी व मालवाहतूक मोठ्या प्रमाणात वाढणार असल्याने महामार्गाचे नूतनीकरण आणि तीन नव्या उड्डाणपुलांच्या बांधकामाचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. या संपूर्ण प्रकल्पासाठी तब्बल ८८९ कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.
सध्या तुर्भे येथे उड्डाणपुलाचे काम सुरू असून, त्याचबरोबर क्रिस्टल हाऊस ते पावणे, बीएसएफ कंपनी ते ह्युंदाई शोरूम आणि रबाळे जंक्शन या तीन ठिकाणी नव्या उड्डाणपुलांचे बांधकाम होणार आहे. या तिन्ही पुलांसाठी ६१९ कोटी रुपयांचा निधी केंद्र शासनाच्या हॅम्प योजनेतून मिळणार आहे. याशिवाय रस्त्याच्या नूतनीकरणासाठी स्वतंत्र २२७ कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. हे काम पूर्ण झाल्यानंतर ठाणे-मिरा-भाईंदर-पनवेल-उरण-आंतरराष्ट्रीय विमानतळ मार्गावरील वाहतूक अत्यंत वेगवान आणि सुरळीत होईल. काटई बोगद्याला पूरक म्हणून हा महामार्ग भविष्यातील वाहतुकीचा कणा ठरणार आहे.
सध्या ठाणे-बेलापूर मार्गावर, विशेषतः ऐरोली, रबाळे आणि तुर्भे परिसरात दररोज प्रचंड वाहतूक कोंडी होते. पावसाळ्यात पाणी साचल्याने वाहनचालकांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागते. अनेक ठिकाणी रस्त्यांची अवस्था खराब असून डांबरी थर उखडले आहेत. या सर्व अडचणींचा विचार करून नवी मुंबई महापालिकेने हा महामार्ग आधुनिक तंत्रज्ञानाने पुन्हा बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. या नूतनीकरणात सिमेंट ब्लॉक बदलणे, पावसाळ्यातील पाण्याचा जलद निचरा करण्यासाठी गटार बांधणे, रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना वृक्षलागवड व हरितीकरण करण्याचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. या उपक्रमामुळे प्रवास अधिक सुरक्षित, सुलभ आणि प्रदूषणमुक्त होणार आहे.
ठाणे-बेलापूर मार्गाचे नूतनीकरण आणि तीन उड्डाणपुलांचे बांधकाम हा महत्त्वाचा पायाभूत प्रकल्प आहे. प्रवासी आणि मालवाहतुकीतील वाढ लक्षात घेऊन ही प्रक्रिया गतीने सुरू करण्यात आली आहे.
-शिरीष आरदवाड, शहर अभियंता, नवी मुंबई महापालिका
उड्डाणपुलांचा अपेक्षित खर्च
११० कोटी - क्रिस्टल हाऊस ते पावणे
१७१ कोटी - रबाळे जंक्शन
३३८ कोटी - बीएसएफ कंपनी ते ह्युंदाई शोरूम
