पवइ परिसरातील खड्डे बुजवा!
पवई परिसरातील खड्डे बुजवा!
आमदार दिलीप लांडे यांची अधिकाऱ्यांसह पाहणी
घाटकोपर, ता. १ (बातमीदार) ः पवई परिसरातील भीषण अपघातात तरुणाचा मृत्यू झाल्याच्या घटनेची दखल घेत शिवसेनेचे आमदार दिलीप लांडे यांनी संबंधित विभागीय अधिकाऱ्यांसह घटनास्थळी पाहणी करून प्रशासनाला चांगलेच खडेबोल सुनावले.
पवईतील जोगेश्वरी-विक्रोळी लिंक रोडवर मेट्रोचे काम सुरू असून, या कामामुळे रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणावर खड्डे पडले आहेत. रस्त्यालगतचे दिवाबत्तीचे खांब काढण्यात आल्याने रात्री अंधाराचे साम्राज्य पसरले आहे. परिणामी, गेल्या दोन महिन्यांत या रस्त्यावर अपघात घडले आहेत. छटपूजेच्या दिवशी राहुल विश्वकर्मा या तरुणाचा रात्रीच्या अंधारात खड्डा न दिसल्याने अपघात होऊन मृत्यू झाला. या अपघातामुळे नागरिकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. या पार्श्वभूमीवर आमदार दिलीप लांडे यांनी पवईतील जोगेश्वरी-विक्रोळी लिंक रोडवरील मेट्रोच्या कामाची प्रत्यक्ष पाहणी केली.
या वेळी त्यांनी मेट्रो प्रशासन आणि ठेकेदाराला जाब विचारला. लांडे यांनी अधिकाऱ्यांचे लक्ष वाढत्या अपघातांकडे वेधून घेत ही फक्त निष्काळजी नव्हे, तर जनतेच्या जीवाशी खेळ आहे, अशा कडक शब्दांत टीका केली. त्यांच्या इशाऱ्यानंतर तातडीने रस्त्यावरील डागडुगीचे काम सुरू करण्यात आले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.