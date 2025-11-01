राजस्थानच्या गाजरांचे बाजारात आगमन
राजस्थानची गाजरे बाजारात दाखल
हलवा, सलाड व ज्यूससाठी वाढली मागणी
जुईनगर, ता. १ (बातमीदार) : नवी मुंबईतील कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये राजस्थानहून आलेल्या लालसर, रसाळ गाजरांच्या हंगामाची सुरुवात झाली आहे. शुक्रवारी (ता. ३१) पहिल्या दिवशी एका टेम्पोतून सुमारे ६० पिशव्या गाजरे बाजारात उतरवण्यात आली आहेत. एप्रिल-मेपर्यंत चालणाऱ्या या हंगामात राजस्थान, हरियाणा आणि पंजाब या राज्यांतून मोठ्या प्रमाणावर गाजरांची आवक होत आहे.
या गाजरांना घरगुती वापरासोबतच हॉटेल्स, केटरर्स, मिठाई उत्पादक आणि समारंभातील सलाड व हलव्यांसाठी मोठी मागणी असते. त्यामुळे बाजारात सुरुवातीच्या दिवसांत गाजरांच्या दरात किंचित वाढ दिसून येत आहे. सध्या घाऊक बाजारात दरकिलोमागे ८० ते १०० रुपये तर किरकोळ बाजारात १४० ते १५० रुपये इतका दर मिळत आहे. व्यापाऱ्यांच्या मते, पुढील १५ दिवसांत गाजरांची आवक वाढेल आणि दरात घसरण होऊन दर सामान्य नागरिकांच्या आवाक्यात येतील. राजस्थानातील कमी पाण्यावर घेतले जाणारे हे गाजर लायकोपिन या नैसर्गिक घटकामुळे गडद लालसर रंगाचे आणि आकर्षक दिसते. ते चवीला गोड, ताजे आणि रसाळ असल्याने आरोग्यदायी मानले जाते. या गाजरामध्ये व्हिटॅमिन ‘ए’, फायबर आणि अँटिऑक्सिडंट्स भरपूर प्रमाणात असतात. त्यामुळे डोळ्यांचे आरोग्य, पचनशक्ती सुधारण्यासाठी तसेच वजन नियंत्रणासाठी हे गाजर उपयुक्त ठरते. बाजार समितीतील व्यापाऱ्यांनी सांगितले, की पहिल्या गाडीपासून सुरू झालेला हा प्रवाह येत्या महिनाभरात २० गाड्यांपर्यंत वाढेल.
.................
पर्यटकांनाही भुरळ
सध्या गाजरासोबत बाहेरील राज्यातून वाटाणादेखील मोठ्या प्रमाणात येत आहे. किरकोळ बाजारात त्याचा दर २०० रुपये किलोपर्यंत पोहोचला आहे. पुढील काही दिवसांत फ्लॉवर आणि कोबीची आवक व मागणीतही वाढ होण्याची शक्यता आहे. राजस्थानच्या या आकर्षक गाजरांनी केवळ स्थानिक ग्राहकांनाच नव्हे, तर बाजारात आलेल्या पर्यटकांनाही भुरळ घातली आहे. काही पर्यटकांनी प्रत्यक्ष बाजारात येऊन गाजरांची खरेदी केली. त्यामुळे या लालसर, रसाळ गाजरांना खवय्यांकडून मोठी पसंती मिळत असून, नवी मुंबईच्या हिवाळी भाज्यांच्या बाजारात या गाजरांनी रंगत आणली आहे.
