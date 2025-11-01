म्हारळ ग्रामपंचायतीचा लोकाभिमुख उपक्रम
दिव्यांगांना सहा लाख निधीवाटप
म्हारळ ग्रामपंचायतीचा लोकाभिमुख उपक्रम
टिटवाळा, ता. १ (वार्ताहर) : कल्याण तालुक्यातील सर्वाधिक लोकसंख्या असलेल्या म्हारळ ग्रामपंचायतीने समाजाभिमुख आणि विकासाभिमुख कार्याचे उत्तम उदाहरण घालून दिले आहे. सरपंच नीलिमा म्हात्रे यांच्या पुढाकाराने ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून परिसरातील १३४ दिव्यांग लाभार्थ्यांना प्रत्येकी पाच हजार रुपयांप्रमाणे एकूण सुमारे सहा लाख ७० हजार रुपयांचा निधी वाटप करण्यात आला. या उपक्रमामुळे दिव्यांग नागरिकांच्या चेहऱ्यावर आनंद फुलला असून, ग्रामपंचायतीच्या कार्याची सर्व स्तरांतून प्रशंसा होत आहे.
ग्रामपंचायतीच्या एकूण उत्पन्नातील पाच टक्के निधी दिव्यांग कल्याणासाठी, तर वित्त आयोगाच्या तरतुदीनुसार १० टक्के निधी महिला आणि बालविकासासाठी वापरणे बंधनकारक आहे. याच अनुषंगाने ग्रामपंचायतीने केवळ दिव्यांगांना आर्थिक मदत केली नाही, तर सामाजिक बांधिलकी जपत अंगणवाड्यांसाठीही विविध साहित्य पुरवले. अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांच्या मागणीनुसार कूकर, शेगडी, मोठी पातेली, धान्य साठवण टाकी, पाण्याची टाकी, डबे आणि बादल्या अशा उपयोगी वस्तूंचे वाटप करण्यात आले. आरोग्य विभागाच्या आशा वर्कर्स यांना सॅनिटरी पॅड्सचे वितरणही सरपंच म्हात्रे यांच्या हस्ते करण्यात आले.
डिजिटल अंगणवाडीचा प्रस्ताव
सरपंच नीलिमा म्हात्रे या वेळी म्हणाल्या, की ग्रामपंचायतीच्या विकासकामांसोबत सामाजिक जबाबदारीही तितकीच महत्त्वाची आहे. आपल्या सर्व अंगणवाड्या डिजिटल करण्यासाठी प्रस्ताव सादर करण्यात आला असून, ते काम लवकरच मार्गी लागेल. या कार्यक्रमाला उपसरपंच लक्ष्मण कोंगिरे, सदस्य, समाजसेवक महेश देशमुख, दतू सांगळे तसेच आधार दिव्यांग कल्याणकारी संस्थेचे ठाणे जिल्हा अध्यक्ष भगवान शिरोसे यांच्यासह अंगणवाडी सेविका, आशा वर्कर्स आणि ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.