समृद्धी महामार्गावर कर्जतच्या भाविकांच्या बसचा भीषण अपघात; चालकासह दोघांचा मृत्यू
समृद्धी महामार्गावर बसचा अपघात
चालकासह दोघांचा मृत्यू
कर्जत, ता. १ (बातमीदार) : समृद्धी महामार्गावर इगतपुरीजवळील बोगद्यात आज सकाळी ७ वाजण्याच्या सुमारास कर्जतहून शेगावकडे निघालेल्या कर्जत येथील भाविकांच्या बसचा भीषण अपघात झाला. या दुर्घटनेत बसचालक दत्ता ढाकवल (वय २४, रा. वदप) यांचा जागीच मृत्यू झाला, तर भाविक सुरेश अण्णा लाड यांचे रुग्णालयात उपचारादरम्यान निधन झाले.
दहिवली परिसरातील २२ भाविक (१५ महिला आणि ७ पुरुष) शनिवारी पहाटे भाड्याने घेतलेल्या खासगी बसमधून निघाले होते. इगतपुरीजवळील बोगद्यात चालकाचे बसवरील नियंत्रण सुटले आणि बस थेट रस्त्याच्या संरक्षक कठड्यावर आदळली. स्थानिकांनी तत्काळ बचावकार्य सुरू केले. जखमी महिलांना तातडीने इगतपुरी ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. अपघाताची माहिती मिळताच कर्जत येथील नातेवाईक घटनास्थळी दाखल झाले. गंभीर जखमींना लवकरात लवकर योग्य उपचार मिळावेत, म्हणून प्रयत्न सुरू आहेत. देवदर्शनासाठी निघालेला प्रवास दुर्दैवी ठरल्याने कर्जत परिसरात शोककळा पसरली आहे. दरम्यान, पोलिसांकडून अपघाताचे नेमके कारण शोधण्यासाठी तपास सुरू आहे.
