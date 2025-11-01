जिल्हाध्यक्षांनंतर उपाध्यक्षांचाही राजीनामा
जिल्हाध्यक्षानंतर उपाध्यक्षाचाही राजीनामा
अजित पवार गटात असंतोष उफाळला
टिटवाळा, ता. १ (वार्ताहर) : राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या (अजित पवार गट) ठाणे ग्रामीण जिल्हाध्यक्ष भरत गोंधळे यांनी अचानक राजीनामा दिल्यानंतर आता जिल्हा उपाध्यक्ष विलास सोनावळे यांनीही आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे.
बहुजन समाजाला पक्षात डावलले जात असल्याचा थेट आरोप करीत सोनावळे यांनी हा निर्णय घेतल्यामुळे ऐन जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या गटाला हा दुसरा मोठा धक्का मानला जात आहे.
भरत गोंधळे (वरप, कल्याण) आणि विलास सोनावळे (रायते, कल्याण) हे दोघेही पक्ष संघटन बळकटीसाठी खेडोपाडी पोहोचलेले नेते म्हणून ओळखले जातात. अजित पवार यांच्या उपस्थितीत वरप येथे झालेला यशस्वी कार्यकर्ता मेळावा या दोघांचे संघटन कौशल्य दर्शवणारा होता. विलास सोनावळे हे गेली १५ ते २० वर्षे सक्रिय राजकारणात असून, रायते ग्रामपंचायतीत त्यांनी स्वबळावर पक्षाचे सदस्य निवडून आणले होते. त्यांनी रायते सेवा सहकारी सोसायटीचे व्हाइस चेअरमनसह अनेक जबाबदाऱ्या सांभाळल्या आहेत.
राजीनाम्याचे कारण
विलास सोनावळे यांनी राजीनाम्याबाबत स्पष्टीकरण देताना सांगितले, की पक्षात बहुजन घटकांना सातत्याने डावलले जात आहे. त्यातच राजकारणामुळे व्यावसायिक नुकसानही झाले आहे. त्यामुळे मी माझ्या पदाचा राजीनामा देण्याचा निर्णय घेतला. सोनावळे यांनी पुढे असाही दावा केला, की त्यांच्यापाठोपाठ अनेक पदाधिकारी आणि कार्यकर्तेही लवकरच राजीनामा देणार आहेत.
सलग दोन वरिष्ठ पदाधिकाऱ्यांच्या राजीनाम्यांमुळे राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट)मध्ये अंतर्गत असंतोष उफाळून आला आहे. जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकांच्या तोंडावर या राजीनाम्यांच्या मालिकेमुळे पक्षाच्या संघटनात्मक स्थितीवर गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात वर्तविली जात आहे.
