घोडबंदरचा तो रस्ता पुन्हा खड्यात
मेट्रो ट्रायल रनसाठी खड्डेमुक्त केलेला रस्ता महिनाभरातच निकामी
ठाणे, ता. १ : घोडबंदर मार्गावर पडणाऱ्या खड्ड्यांमुळे आणि सततच्या वाहतूक कोंडीमुळे घोडबंदरवासीय बेजार झाले आहेत. मागील महिन्यात मेट्रोच्या ट्रायल रनसाठी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांसाठी जो रस्ता तातडीने खड्डेमुक्त करण्यात आला होता, तो अवघ्या महिन्याभरातच पुन्हा खड्ड्यात गेल्याचे विदारक चित्र दिसत आहे.
मागील महिन्यात २२ सप्टेंबर रोजी मेट्रो चारची ट्रायल रन घेण्यात आली होती. यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी हजेरी लावली होती. दोन्ही मंत्र्यांच्या गाड्या ज्या रस्त्यांवरून जाणार होत्या, ते रस्ते प्रशासनाने तातडीने चकाचक आणि खड्डेमुक्त केले होते. काही भागांत रंगरंगोटीही करण्यात आली होती. मंत्र्यांच्या येण्यामुळे का होईना येथील रस्ते चांगले झाले, म्हणून घोडबंदरकरांनी प्रशासनाचे आभार व्यक्त केले होते.
अवघ्या एका महिन्यातच या रस्त्यांवर टाकलेले डांबर अक्षरशः वाहून गेले असून, पुन्हा मोठेमोठे खड्डे पडले आहेत. मात्र, त्याकडे लक्ष देण्यासाठी प्रशासनाला वेळ नसल्याचे दिसत आहे. या संदर्भात एका जागरूक नागरिकाने सोशल मीडियावर पोस्ट करत प्रशासनावर उपरोधिक टीका केली आहे:
नागरिकांची उपरोधिक टीका
"खड्डेमुक्त रस्त्यासाठी मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी दर महिना किंवा १५ दिवसांनी का होईना, घोडबंदरला यावे. जेणेकरून येथील रस्ते तरी आम्हाला चांगले उपलब्ध होतील." घोडबंदरकरांनी मागणी केली आहे की, तात्पुरत्या दुरुस्तीऐवजी दर्जेदार आणि टिकाऊ काम करावे.
