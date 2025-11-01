चुकीने इस्त्रीचे बटण चालूच राहिले; घरात कोणी नसताना घराला लागली आग!
इस्त्रीचे बटण चालू राहिल्याने
बदलापूरमध्ये घराला आग
बदलापूर, ता. १ (बातमीदार) : बदलापूर पूर्वेकडील खरवई येथील पनवेलकर भूमी इमारतीच्या चौथ्या मजल्यावर एका घरात इस्त्रीचे बटण चालूच राहिल्याने शनिवारी (ता. १) सकाळी आगली. यात जीवितहानी झाली नसली तरी घरातील संपूर्ण सामान खाक झाले. या वेळी रहिवाशांनी दाखवलेले प्रसंगावधान आणि अग्निशमन दलाच्या तत्परतेमुळे मोठा अनर्थ टळला.
सकाळी कामावर जाण्याच्या घाईत साळुंखे इस्त्री वापरत असताना अचानक लाईट गेली. या वेळी त्यांनी इस्त्रीचे बटण बंद न करता चालूच ठेवले आणि संपूर्ण कुटुंब घराबाहेर पडले. थोड्या वेळाने लाईट आल्यावर चालू राहिलेल्या इस्त्रीने अचानक पेट घेतला. घरातील कपडे, कागदपत्रे यांच्यामुळे आग संपूर्ण घरात पसरली. घरातून धुराचे लोळ बाहेर आल्यावर सोसायटीमधील रहिवाशांच्या ही बाब लक्षात आली. त्यांनी तातडीने अग्निशमन दलाला बोलावले. अग्निशमन दलाचे अधिकारी दामोदर वांगड यांच्या नेतृत्वाखालील पथकाने सुमारे एक तासाच्या अथक प्रयत्नानंतर आगीवर नियंत्रण मिळवले. या दुर्घटनेत कोणतीही जीवितहानी झाली नसली, तरी साळुंखे कुटुंबाच्या घरातील वस्तू, पैसे, दागिने आणि इतर सामान खाक झाले.
