मुरबाडमध्ये ‘रन फॉर युनिटी’ मॅरेथॉन
टोकावडे, ता. १ (बातमीदार) : लोहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या १५०व्या जयंतीनिमित्त शुक्रवारी मुरबाड येथे ‘रन फॉर युनिटी’ मॅरेथॉन पार पडली. राष्ट्रीय एकात्मतेचा संदेश देणाऱ्या या दौडीत पोलिस अधिकारी, कर्मचारी, नागरिक आणि विद्यार्थी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले. उपक्रमाचे आयोजन ठाणे ग्रामीण पोलिस अधीक्षक डॉ. डी. एस. स्वामी, अप्पर पोलिस अधीक्षक अनमोल मित्तल आणि मुरबाड उपविभागीय पोलिस अधिकारी अनिल लाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आले.
कार्यक्रमाची सुरुवात सकाळी सात वाजता डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक, मुरबाड बाजारपेठ येथून करण्यात आली. या वेळी वरिष्ठ निरीक्षक दादासो एडके यांनी उपस्थितांना राष्ट्रीय एकतेची शपथ देऊन मॅरेथॉनला सुरुवात केली. दौड म्हसा रोडमार्गे पुढे सरकत मुरबाड पोलिस ठाण्याजवळ सांगता करण्यात आली. या मॅरेथॉनमध्ये उपविभागीय पोलिस अधिकारी अनिल लाड, माजी नगराध्यक्ष मोहन सासे, आर.पी.आय. (सेक्युलर)चे जिल्हाध्यक्ष रवींद्र चंदने, सिद्धीज फार्मसी महाविद्यालयाचे प्राचार्य रणजीत काकडे, पोलिस अधिकारी-कर्मचारी, विद्यार्थी सहभागी झाले. कार्यक्रमाच्या शेवटी अनिल लाड यांनी सर्व नागरिक, विद्यार्थी आणि सहभागींचे आभार मानले.
भिवंडीत पोलिसांतर्फे ‘रन फॉर युनिटी’
भिवंडी, ता. १ (वार्ताहर) : ‘रन फॉर युनिटी’ या उपक्रमांतर्गत भिवंडी पोलिस परिमंडळ क्षेत्रातील सर्व पोलिस ठाण्यांतर्फे विशेष दौड कार्यक्रम घेण्यात आला. या कार्यक्रमाला नागरिक, विद्यार्थी आणि पोलिस कर्मचाऱ्यांनी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला.
शांतीनगर आणि कोनगाव पोलिस ठाण्यांच्या वतीने राजनोली नाका ते भादवड पोलिस ग्राउंडदरम्यान मॅरेथॉन झाली. पोलिस उपायुक्त शशिकांत बोराटे यांनी हिरवा झेंडा दाखवून दौडीला सुरुवात केली. या वेळी उपस्थितांनी राष्ट्रीय एकात्मता आणि अखंडतेची शपथ घेतली. या उपक्रमाचे नेतृत्व वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक विनायक गायकवाड आणि नेताराम मस्के यांनी केले. शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज चौक येथे निजामपूर पोलिस ठाण्यांतर्फे, तर वऱ्हाळ देवी तलाव परिसरात शहर आणि नारपोली पोलिस ठाण्यांतर्फे ‘रन फॉर युनिटी’ दौड झाली. मॅरेथॉनमध्ये आमदार महेश चौघुळे, विविध अधिकारी, नागरिक आणि विद्यार्थ्यांनी सहभाग घेतला. या उपक्रमाद्वारे राष्ट्रीय ऐक्य, शिस्त आणि देशभक्तीचा संदेश देण्यात आला.
भिवंडी : ‘रन फॉर युनिटी’ या उपक्रमांतर्गत उपस्थितांनी राष्ट्रीय एकात्मता आणि अखंडतेची शपथ घेतली.
धसई नाका ते म्हसा रोड येथे ‘एकता दौड’ उत्साहात
मुरबाड, ता. १ (वार्ताहर) : राष्ट्रीय एकता दिवसानिमित्त ‘एकता दौड’ टोकावडे पोलिस ठाणे आणि महामार्ग पोलिस केंद्र माळशेज यांच्या संयुक्त विद्यमाने धसई नाका ते म्हसा रोड दरम्यान झाली. या उपक्रमाला नागरिक, विद्यार्थी आणि पोलिस कर्मचाऱ्यांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला.
कार्यक्रमात टोकावडे पोलिस ठाण्याचे प्रभारी अधिकारी सहाय्यक पोलिस निरीक्षक शीतल नाईक, पोलिस उपनिरीक्षक साखरे, महामार्ग पोलिस मदत केंद्र माळशेजचे पोलिस उपनिरीक्षक चंद्रकांत भोये उपस्थित होते. या वेळी पोलिस अंमलदार, पोलिस पाटील, स्वराज अकादमीचे विद्यार्थी आणि स्थानिक नागरिकांनी उत्साहाने सहभाग घेतला. याप्रसंगी पोलिस हवालदार संजय घुडे यांनी लोहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या कार्याचा उल्लेख करत मनोगत व्यक्त करून राष्ट्रीय एकात्मतेवर आधारित गीत सादर केले. कार्यक्रमादरम्यान धसई मुख्य चौकात उपस्थितांनी ‘राष्ट्रीय एकता दिवसाची शपथ’ घेतली. कार्यक्रम यशस्वी करण्यासाठी टोकावडे पोलिस ठाणे आणि माळशेज पोलिस मदत केंद्रातील अधिकारी व अंमलदारांनी समन्वयाने मेहनत घेतली.
मुरबाड : धसई नाका ते म्हसा रोड येथे ‘एकता दौड’ उत्साहात पार पडली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.