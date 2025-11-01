शेअर ट्रेडिंगच्या बहाण्याने वृद्धाला गंडा
शेअर ट्रेडिंगच्या बहाण्याने वृद्धाला गंडा
दोन महिन्यांपासून फरार आरोपीस अटक
अंधेरी, ता. १ (बातमीदार) ः शेअर ट्रेडिंगच्या बहाण्याने एका वृद्धाची ५२ लाखांची फसवणूक केल्याप्रकरणी विक्रमसिंह अमरसिंह घाटगे या आरोपीस दोन महिन्यानंतर उत्तर सायबर सेल पोलिसांनी अटक केली. विक्रमसिंह हा काही सायबर ठगांच्या संपर्कात असून त्यांच्यासाठी त्याने बँकेत खाते उघडल्याचे तपासात उघडकीस आले आहे.
फसवणुकीच्या याच गुन्ह्यात तो सध्या पोलिस कोठडीत असून त्याची पोलिसांकडून चौकशी सुरू आहे. गोरेगाव येथे राहणारे ६३ वर्षांचे वयोवृद्ध तक्रारदार एका बँकेतून निवृत्त झाले आहेत. सध्या ते घरीच असतात. जून आणि जुलै महिन्यांत त्यांना दोन वेगवेगळ्या खासगी कंपनीच्या व्हॉट्सॲप ग्रुपमध्ये जोडण्यात आले होते. या दोन्ही ग्रुपमध्ये शेअर ट्रेडिंगची माहिती देताना कुठल्या शेअरमध्ये गुंतवणूक केल्यास त्यांना किती फायदा होईल, याची माहिती दिली जात होती. काही दिवसांनी त्यांना दोन्ही ग्रुपच्या अॅडमिनने शेअरमध्ये गुंतवणुकीचा सल्ला देताना गुंतवणुकीवर चांगला परतावा देण्याचे प्रलोभन दाखविले होते. त्यामुळे त्यांनी दोन्ही कंपनीच्या माध्यमातून सुमारे ५२ लाखांची विविध शेअरमध्ये गुंतवणूक केली होती. या गुंतवणुकीवर त्यांना सुमारे अडीच कोटींचा फायदा झाल्याचे दिसून आले; मात्र ही रक्कम त्यांना त्यांच्या बँक खात्यात ट्रान्स्फर करता येत नव्हती. त्यांनी दोन्ही कंपनीच्या प्रतिनिधींना हा प्रकार सांगितला; मात्र ते त्यांना वेगवेगळे कारण सांगून टाळण्याचा प्रयत्न करत होते.
शेअरमध्ये गुंतवणुकीच्या प्रलोभनाने या दोन्ही कंपन्यांनी त्यांची ५२ लाखांची फसवणूक केली होती. फसवणुकीचा हा प्रकार लक्षात येताच त्यांनी उत्तर सायबर सेलसह सायबर हेल्पलाइन क्रमांकावर संपर्क साधून संबंधित सायबर ठगाविरुद्ध तक्रार केली होती. तक्रारीची शहानिशा केल्यानंतर अज्ञात सायबर ठगाविरुद्ध पोलिसांनी फसवणुकीसह आयटी कलमांतर्गत गुन्हा दाखल केला होता. या गुन्ह्याचा तपास करताना पोलिसांनी तांत्रिक माहितीवरून विक्रमसिंह घाटगे याला ताब्यात घेतले होते.
खात्यांची माहिती पुरवली
विक्रमसिंह हा मूळचा साताऱ्याचा रहिवासी असून त्याच्या बँक खात्यात फसवणुकीची काही रक्कम ट्रान्स्फर झाली होती. ही रक्कम त्याने एटीएममधून काढून सायबर ठगांना दिले होते. त्यासाठी त्याला ठरावीक रकमेचे कमिशन देण्यात आले होते. त्याने फसवणुकीसाठी सायबर ठगांना बँक खात्याची माहिती पुरविल्याचे उघडकीस आले होते. तपासात ही बाब उघडकीस येताच त्याला पोलिसांनी अटक केली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.