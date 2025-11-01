सत्तेची नाही, सत्याची लढाई!
विविध पक्षांच्या बॅनरने वेधले लक्ष
मुंबई, ता. १ : मतचोरीसह मतदार याद्यांतील घाेळासंदर्भात आज महाविकास आघाडीस इतर घटक पक्षांनी काढलेल्या सत्याचा मोर्चात त्या-त्या पक्षांनी लावलेल्या बॅनरनी लक्ष वेधले. राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार), मनसे आणि शिवसेनेच्या वतीने लावण्यात आलेल्या बॅनरने मुंबई महापालिका परिसर न्हाऊन निघाला हाेता. यात ‘सत्याचा मोर्चा हा सत्तेची नाही तर सत्याची लढाई’ असल्याचा संदेश प्रत्येक बॅनरमधून ठळक अक्षरात झळकत हाेता.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या (शरद पवार) बॅनरवर ‘संविधान वाचवा लोकशाही जागवा’, ‘ही सत्तेची लढाई नाही सत्याची लढाई आहे, ही खऱ्या मतदारांची लढाई आहे’, ‘खोट्या मतदारांनी नाही, तर या मतदार यादीविरोधातील मोर्चात सर्व खऱ्या मतदारांनी सामील व्हावे,’ असे आवाहन करण्यात आले होते.
मनसेच्या बॅनरमध्ये प्रामुख्याने ‘ही सत्तेची लढाई नाही तर सत्याची लढाई आहे, ही खऱ्या मतदारांची लढाई आहे, खोट्या मतदारांची नाही,’ असा संदेश देण्यात आला होता. तर शिवसेना ठाकरे गटाच्या बॅनरमध्ये ‘सत्तेची नाही, सत्याची लढाई’ असे सांगत मतचोरांना धडा शिकवण्याचे संदेश ठळकपणे दिसून येत होते.
