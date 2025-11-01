महाविकास आघाडीचा सत्याचा एल्गार
महाविकास आघाडीचा ‘सत्याचा एल्गार’
मतचोरी रोखून संविधान, लोकशाही वाचविण्याचा निर्धार
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १ : मतचोरी, मतदार याद्यांमधील घोळ, संविधान आणि लोकशाहीला धोका या विषयांवर निवडणूक आयोगाच्या विरोधात महाविकास आघाडीने विराट मोर्चा काढून सत्याचा एल्गार केला. यात महाविकास आघाडीतील सर्व घटक पक्ष, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेसह विराट जनसमुदायाने मतचोरी रोखून संविधान आणि लोकशाही वाचविण्याचा निर्धार केला.
महाविकास आघाडीने आज फॅशन स्ट्रीट ते मुंबई महापालिका चौक असा सत्याचा मोर्चा काढला. दुपारी २.१५ वाजता या मोर्चाला सुरुवात झाली आणि २.३५ वाजता हा मोर्चा पालिका मुख्यालयासमोर पोहाेचला. तेथे मोर्चाचे सभेत रूपांतर झाले. मोर्चा पालिका मुख्यालयासमोर पोहाेचला तेव्हा दुसरे टोक फॅशन स्ट्रीटलाच होते. मतदार याद्या शुद्ध करा, संविधान वाचवा, नहीं चलेगी, मतचोरी नहीं चलेगी, अशा घोषणांच्या बॅनर्ससह आपापल्या पक्षांचे झेंडे हातात घेऊन मोर्चेकऱ्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराज रेल्वेस्थानक आणि पालिका मुख्यालयाचा परिसर दणाणून सोडला. सर्व पक्षांतील मतभेद बाजूला ठेवत शिवसेना, मनसे, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शेतकरी कामगारी पक्ष, कम्युनिस्ट पक्षाच्या कार्यकर्त्यांनी एकत्र येत सत्याचा एल्गार पुकारला.
मोर्च्याच्या ठिकाणी शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे, मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे, राष्ट्रवादीचे नेते शरद पवार, काँग्रेसचे नेते बाळासाहेब थोरात, विजय वडेट्टीवार तसेच शेकापचे जयंत पाटील, कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते मिलिंद रानडे, प्रकाश रेड्डी आदी प्रमुख नेते फॅशन स्ट्रीट येथे मोर्च्यात सामील झाले. या वेळी विरोधकांच्या एकीची ताकद दिसून आली.
पावसाने उसंत घेतल्याने उत्साह दुणावला
पावसानेही उसंत घेतल्याने मोर्चेकऱ्यांचा उत्साह वाढला होता. मोर्चा अत्यंत शिस्तबद्ध निघाला आणि समारोप झाला तेव्हा अत्यंत शांततेत मोर्चेकऱ्यांनी रस्ता मोकळा केला.
सीएसटीचा भुयारी मार्ग तुडुंब
मुंबई महापालिका मार्ग बंद केल्यामुळे छत्रपती शिवाजी टर्मिनसच्या भुयारी मार्गातून आझाद मैदानाच्या बाजूने मोर्चेकऱ्यांना फॅशन स्ट्रीटच्या दिशेने सोडले जात होते. त्यामुळे मोर्चेकऱ्यांना मोठा वळसा घेऊन जावे लागले. त्यामुळे भुयारी मार्ग दुपारी काहीवेळ तुडुंब झाला होता.
फोर्ट परिसर गजबजला
मुंबईसह नवी मुंबई, ठाणे, पालघर, पुणे, नाशिक तसेच राज्याच्या विविध भागांतून मोर्चेकरी मुंबईत सकाळीच दाखल झाले होते. सकाळपासून फोर्ट परिसरात आंदोलकांची गर्दी दिसत होती. विविध पक्षांचे, विविध रंगाचे झेंडे आज मुंबईकरांनी पहिल्यांदाच एकत्र पाहिले. विरोधी पक्षांचे सर्व राजकीय नेते एक झाल्याने चित्र दिसले. फोर्ट परिसर या झेंड्याने गजबजून गेला होता.
रेल्वेस्थानके घोषणांनी दणाणली
चर्चगेट आणि सीएसटी स्थानकात गाड्या विविध पक्षांच्या कार्यकर्त्यांनी भरभरून येत होत्या. पक्षाचे कार्यकर्ते आपापल्या नेत्यांच्या घोषणा देत होते. त्यामुळे रेल्वेस्थानके दणाणून गेली होती.
संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्याची आठवण
राजकीय पक्ष मोठ्या प्रमाणात एकत्र आल्याने संयुक्त महाराष्ट्राच्या चळवळीची अनेकांना आठवण झाली. राष्ट्रवादी काॅँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांनीही आपल्या भाषणात हा मोर्चा पाहून संयुक्त महाराष्ट्राच्या लढ्याची आठवण झाल्याचे सांगितले.
तरुणांचा सहभाग लक्षणीय
तरुण कार्यकर्ते मोठ्या प्रमाणात मोर्चात सहभागी झाले होते. मोर्चाच्या ठिकाणी पक्षांचे नेते पोहाेचल्यानंतर एका सुरात विविध पक्षांच्या कार्यकर्त्यांची घोषणाबाजी झाली. मतदार याद्या शुद्ध करा, दुबार मतदार, मतचोरी, याद्यांतील चुका तत्काळ दुरुस्त करा, अशा घोषणांनी मोर्चेकऱ्यांनी लक्ष वेधले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.