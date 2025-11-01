भाऊ गोप बहरानी चौकात मध्यरात्री दहशत
उल्हासनगर, ता. १ (वार्ताहर) : उल्हासनगर कॅम्प ३ मधील भाऊ गोप बहरानी चौक परिसरात शुक्रवारी (ता. ३१) मध्यरात्री अज्ञात व्यक्तींनी वाहनांची तोडफोड करत नागरिकांमध्ये दहशत निर्माण केली आहे. या घटनेत सात ते आठ चारचाकी, एक टेम्पो आणि तब्बल १५ ते २० दुचाकींचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाल्याचे समोर आले आहे. घटनेची माहिती मिळताच मध्यवर्ती पोलिस तत्काळ घटनास्थळी दाखल झाले.
तोडफोडीमागील कारण अद्याप स्पष्ट झाले नसले तरी स्थानिक नागरिकांनी पोलिस प्रशासनाकडे परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज तपासून समाजकंटकांची ओळख पटवावी आणि दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी केली आहे. या प्रकारामुळे परिसरात भीतीचे वातावरण आहे. पुन्हा अशा घटना घडू नयेत म्हणून पोलिसांनी गस्त वाढवावी, अशी मागणीही रहिवाशांनी केली आहे. घटनेनंतर पोलिसांनी परिसरातील वाहनांची पाहणी केली असता अनेक वाहनांच्या काचा फोडल्याचे, तर काही कारच्या बोनट व दरवाजांवर गंभीर नुकसान झाल्याचे आढळले. यात हजारो रुपयांचे नुकसान झाल्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. स्थानिक नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, रात्री उशिरा काही तरुणांचा गट या परिसरातून फिरताना दिसला होता. सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे पोलिसांनी आरोपींचा शोध सुरू केला आहे.
उल्हासनगर : भाऊ गोप बहरानी चौक परिसरात अज्ञात व्यक्तींनी वाहनांची तोडफोड केली.
