मालाडमध्ये ट्रकच्या धडकेत महिलेचा मृत्यू
मालाड, ता. १ (बातमीदार) ः इनऑर्बिट मॉलजवळ शनिवारी (ता. १) सकाळी झालेल्या भीषण अपघातात एका महिलेचा मृत्यू झाला. ट्रक आणि दुचाकीची जोरदार धडक झाल्याने दुचाकीवरील महिलेचा जागीच मृत्यू झाला, तर दुचाकीस्वार तरुण गंभीर जखमी झाला आहे.
प्रत्यक्षदर्शींनी दिलेल्या माहितीनुसार, हा अपघात अतिवेगामुळे झाला. ट्रकचालकाने अचानक वळण घेताना समोरून येणाऱ्या दुचाकीला जोरदार धडक दिली. धडकेनंतर दोघेही रस्त्यावर फेकले गेले. घटनास्थळी जमलेल्या नागरिकांनी तत्काळ जखमींना जवळच्या रुग्णालयात दाखल केले; मात्र येथील डॉक्टरांनी जखमी महिलेचा मृत्यू झाल्याचे सांगितले. या अपघातानंतर ट्रकचालक घटनास्थळावरून फरार झाला असून पोलिसांनी ट्रक जप्त केला आहे. पोलिसांनी याप्रकरणी गुन्हा नोंदवून पुढील तपास सुरू केला आहे.
