दहाव्या मजल्यावरून पडून कामगाराचा मृत्यू
मालाड, ता. १ (बातमीदार) ः मालाड पश्चिमेतील ओर्लेम वळणई परिसरात असलेल्या श्रीजी बिल्डर्स यांच्या बांधकाम प्रकल्पस्थळावर शनिवारी (ता. १) सकाळी घडलेल्या अपघातात अफझल शेख (वय ३४) या मजुराचा मृत्यू झाला. स्लॅब भरण्याचे काम सुरू असताना अफझल हा इमारतीच्या दहाव्या मजल्यावरून खाली पडल्याने त्याचा जागीच मृत्यू झाला. प्राथमिक माहितीनुसार, या ठिकाणी कामगारांना योग्य सुरक्षा साधने पुरवली जात नसल्याचे समोर आले आहे. घटनास्थळी पोलिसांनी व स्थानिक प्रशासनाने भेट देऊन पंचनामा केला असून, पुढील तपास सुरू आहे. दरम्यान, तीन महिन्यांपूर्वी श्रीजी बिल्डर्सच्या मालाड लिंक रोडवरील गुडिया पाडा येथे प्रकल्पस्थळावर एका अभियंत्याचा इमारतीवरून पडून मृत्यू झाला होता. त्यामुळे पुन्हा अशा प्रकारची दुर्घटना घडल्याने कामगार सुरक्षेबाबत गंभीर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
