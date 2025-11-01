‘पूर्व मुक्त’साठी वृक्षताेड नको!
३२० झाडांवर कुऱ्हाड, ३८६ पुनर्रोपण; हरित लवादाकडे जाण्याचा इशारा
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. १ : पूर्व मुक्त मार्गाच्या घाटकोपर-ठाणेदरम्यानच्या विस्तारीकरणासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने ३२० झाडे तोडण्याचा आणि ३८६ झाडांचे पुनर्रोपण करण्याचा प्रस्ताव तयार केला आहे. या निर्णयाविरोधात स्थानिक नागरिक आणि पर्यावरणप्रेमींनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. याविरोधात राष्ट्रीय हरित लवादाकडे दाद मागण्याचा इशारा रहिवाशांनी दिला आहे.
एमएमआरडीए आणि मुंबई महापालिकेला कायदेशीर नोटीस बजावली आहे, अशी माहिती सामाजिक कार्यकर्ते ॲड. सागर देवरे यांनी दिली. पालिकेने वृक्षतोडीबाबत एका उर्दू दैनिकात जाहिरात दिली आहे. त्यामुळे पर्यावरणप्रेमींनी संताप व्यक्त केला आहे. पूर्व द्रुतगती मार्ग हा मुंबईच्या पूर्व भागातील महत्त्वाचा वाहतूक मार्ग असून, त्याच्या दोन्ही बाजूंना असलेल्या झाडांच्या रांगांमुळे परिसरातील तापमान नियंत्रित आणि हवा शुद्ध राहते. मात्र विस्तारीकरणाच्या नावाखाली ही हिरवळ नष्ट होणार असल्याने स्थानिक नागरिकांमध्ये नाराजी पसरली आहे. या निर्णयाविरोधात घाटकोपर, विक्रोळी आणि मुलुंड परिसरातील रहिवाशांनी आंदोलनाची भूमिका घेतली आहे. प्रकल्प राबवताना पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी पर्यायी उपाय शोधले जाऊ शकतात, परंतु झाडांची मोठ्या प्रमाणात तोड अस्वीकार्य असल्याचे नागरिकांचे म्हणणे आहे.
विकास प्रकल्प आवश्यक आहेत, पण त्यासाठी निसर्गाचा बळी देणे चुकीचे आहे. शहरात आधीच हिरवळ कमी होत आहे. आता ही झाडे गेली तर आमच्याकडे श्वास घेण्यासाठीही हिरवा कोपरा उरणार नाही, असे स्थानिकांचे म्हणणे आहे.
एमएमआरडीएने पूर्व मुक्त मार्गाच्या विस्तारीकरणाखाली १३ किलोमीटर लांबीचा आणि ४० मीटर रुंदीचा नवीन मार्ग बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. या कामासाठी पालिकेच्या उद्यान विभागाकडून आवश्यक परवानग्या घेण्यात आल्या आहेत.
एमएमआरडीएने झाडांची तोड थांबवावी आणि वृक्षतोड न करता प्रकल्प कसा राबवता येईल, याचा गांभीर्याने विचार करावा. येत्या काही दिवसांत एमएमआरडीएकडून समाधानकारक प्रतिसाद मिळाला नाही, तर या प्रकरणाची तक्रार राष्ट्रीय हरित लवादाकडे दाखल करण्यात येईल, असा इशारा रहिवाशांनी दिला.
पूर्व द्रुतगती मार्गावरील हिरवळ विक्रोळी, कांजूरमार्ग आणि मुलुंड परिसराचे फुप्फुस आहे. या परिसरातील झाडे तोडली गेल्यास प्रदूषणाची पातळी वाढेल आणि पर्यावरणाचा गंभीर ऱ्हास होईल.
- ॲड. सागर देवरे,
सामाजिक कार्यकर्ते
