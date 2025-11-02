फळांचा हंगाम लांबणीवर
अवकाळी पावसाचा सर्वाधिक फटका
तुर्भे, ता. २ (बातमीदार) : अवकाळी पावसाचा सर्वाधिक फटका शेतमालाला बसला आहे. अनेक ठिकाणी भाज्यांचे मळे, फळबागांचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे मुंबईत येणाऱ्या भाजीपाल्याबरोबर फळांची आवक घटल्याने फळांचा हंगाम लांबणीवर पडला आहे.
ऑक्टोबर संपून नोव्हेंबर सुरू झाला आहे. तरीदेखील पावसाती स्थिती जैसे थे आहे. परतीच्या पावसामुळे शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान झाले आहे. भाजीपाल्याला फटका बसत आहे. जास्त पाणी लागल्याने भाज्या खराब होत आहेत. परिणामी, नवी मुंबईच्या घाऊक बाजारात बाजारात भाज्यांची आवक कमी झाली आहे. त्यामुळे उपनगरांमध्ये किरकोळ बाजारात भाजीपाल्याची कमतरता जाणवू लागली आहे. असाच पाऊस पडत राहिला, तर पुढच्या दोन महिने भाजीपाल्याची तीव्र टंचाई जाणवण्याची भीती व्यापाऱ्यांकडून व्यक्त केली जात आहे. अशीच परिस्थिती फळांच्या बाबतीत झाली आहे. अनेक ठिकाणी पावसाने फळबागांचे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे जमिनीवर वेलवर्गीय फळांपैकी कलिंगड, टरबूजचे मोठे नुकसान झाले आहे. पावसाची संततधार सुरू असल्याने अतिरिक्त पाण्यामुळे फळांचे मोठे नुकसान झाले आहे. परिणामी, फळांची आवक ठप्पच झाली आहे.
सीताफळ, द्राक्षाला फटका
सीताफळाच्या बागांवर पाणी पडल्याने त्यावर कीड धरू लागली आहे. त्यामुळे बाजारात कीड पडलेली सीताफळे येत आहेत. नोव्हेंबर सुरू झाला की बाजारात द्राक्षे यायला सुरुवात होते, मात्र लांबलेल्या पावसामुळे द्राक्ष बागा संकटात आल्या आहेत. त्यामुळे द्राक्षांचा हंगाम लांबणीवर गेला आहे. त्यामुळे जानेवारीशिवाय द्राक्षे बाजारात येऊ शकणार नाहीत, असा अंदाज व्यापाऱ्यांकडून वर्तवला जात आहे.
