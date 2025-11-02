कार्तिकी एकादशीनिमित्त हरी नामाचा गजर
कार्तिकी एकादशीनिमित्त ठाण्यात हरिनामाचा गजर
पेशवेकालीन श्री विठ्ठल मंदिरात भाविकांची गर्दी
ठाणे, ता. २ (बातमीदार) ः कार्तिकी एकादशीच्या मंगलमय दिवशी संपूर्ण ठाणेनगरी भक्तिमय वातावरणात न्हाऊन निघाली. पहाटेपासूनच ठाण्यातील विविध विठ्ठल-रुक्मिणी मंदिरांत भाविकांची मोठी गर्दी पाहायला मिळाली. ढोकाळी, मुख्य बाजारपेठेतील विठ्ठल मंदिर, गावदेवी, बाळकुम आणि मानपाडा अशा अनेक ठिकाणी दर्शनासाठी भक्तांनी रांगा लावल्या होत्या.
ठाण्यातील मुख्य बाजारपेठेत वसलेल्या पेशवेकालीन श्री विठ्ठल मंदिरात कार्तिकी एकादशीचा सोहळा मोठ्या उत्साहात साजरा झाला. ब्रह्ममुहूर्तावर पांडुरंगाच्या मूर्तीवर अभिषेक आणि पूजा पार पडली. त्यानंतर काकडा आरती, भजन, नामस्मरण, कीर्तन आणि भक्तिगीतांच्या कार्यक्रमांनी मंदिर परिसर दिवसभर दुमदुमून गेला. श्री विश्वनाथ विनायक पंडित ट्रस्टतर्फे दरवर्षीप्रमाणे यंदाही हा सोहळा भक्तिभावाने साजरा करण्यात आला. सकाळपासूनच भक्त हाती तुळशीमाळा घेऊन हरिनामाचा गजर आणि ज्ञानोबा-तुकारामच्या अभंगात तल्लीन झाले होते. ट्रस्टचे विश्वस्त यतीन अच्युत पंडित यांनी सांगितले, की सकाळी पाच ते रात्री १० वाजेपर्यंत भाविकांनी दर्शनाचा लाभ घेतला.
आकर्षक सजावट
श्री विठ्ठल-रुक्मिणी यांच्यासह श्री माता पार्वती देवी, श्री शिवपिंड आणि श्री सप्तशृंगी देवी यांच्या मूर्तींना फुलांनी आकर्षकपणे सजवण्यात आले होते. या वेळी भक्तांना प्रसाद म्हणून केळी व राजगिऱ्याचा लाडू देण्यात आला. संध्याकाळी दीपोत्सव आणि महाआरतीने मंदिर परिसर उजळून निघाला. त्यानंतर झालेल्या हरिपाठ आणि कीर्तन कार्यक्रमात वारकरी संप्रदायातील अनेक भाविक सहभागी झाले होते. ‘नारायण, राम कृष्ण हरी’ या घोषणांनी परिसर दुमदुमला.
कार्तिकी एकादशीचे महत्त्व
कार्तिकी एकादशीला विठ्ठलभक्तांसाठी अत्यंत पवित्र मानले जाते. आषाढी एकादशीला पांडुरंग निद्रेत जातात, तर कार्तिकी एकादशीला ते जागृत होतात, या श्रद्धेने भाविक मोठ्या संख्येने येथे येतात. ठाण्याच्या या ऐतिहासिक विठ्ठल मंदिरात साजरा होणारा हा उत्सव वारकरी परंपरेचा अविभाज्य भाग बनला असून, भक्ती, श्रद्धा आणि प्रेमाने ओथंबलेला हा सोहळा ठाणेकरांसाठी दरवर्षीचे मोठे आकर्षण ठरतो.
