मिरा भाईंदरमध्ये उभे रहाणार केरळा समाज भवन
भाईंदर, ता. २ (बातमीदार) : मराठा भवन, वारकरी भवन, हिंदी भाषिक भवन, महाराणा प्रताप भवन या भवनांपाठोपाठ मिरा रोड येथे आता केरळ समाज भवनदेखील उभे रहाणार आहे. परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांच्या हस्ते त्याचे भूमिपूजन करण्यात आले. या समाज भवनासाठी राज्य सरकारने एक कोटींचा निधी उपलब्ध केला आहे.
प्रभाग क्रमांक १० मधील आरक्षण क्रमांक २१९ येथे हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे मैदानाशेजारी हे केरळ समाज भवन उभारण्यात येणार आहे. केरळातील समाजाच्या सांस्कृतिक, सामाजिक आणि धार्मिक उपक्रमांचे ते केंद्र ठरणार आहे. त्या ठिकाणी केरळच्या पारंपरिक कला, संगीत, नृत्य आणि सण उत्सवांचे आयोजन करून समाजातील एकोपा आणि संस्कृतीचा वारसा जपला जाणार आहे. या भवनामुळे केरळी समाजाला आपले संस्कार आणि परंपरा जपण्यासाठी कायमस्वरूपी व्यासपीठ मिळणार आहे.
मिरा-भाईंदरमध्ये विविध समाज भवनांची उभारणी हा केवळ विकासाचा नाही, तर सामाजिक सलोख्याचा, संस्कृतीच्या सन्मानाचा आणि विविधतेतील एकतेचा विजय आहे. याच विचाराने प्रेरित होऊन, मिरा-भाईंदर शहर सर्व समाजांना एकत्र घेऊन प्रगतीच्या नव्या वाटेवर वाटचाल करत आहे, अशी प्रतिक्रिया परिवहनमंत्री प्रताप सरनाईक यांनी व्यक्त केली.
