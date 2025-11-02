चक्क चारचाकीतून सोनसाखळी चोरी
चक्क चारचाकीतून सोनसाखळी चोरी
खडेगोळवलीत सीसीटीव्हीत घटना कैद
कल्याण, ता. २ (बातमीदार) : खडेगोळवली परिसरातील टाटा कॉलनी, अमर कॉलनीजवळ एका महिलेच्या गळ्यातील सोन्याची साखळी खेचून नेण्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, ही घटना जवळच्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्यात कैद झाली असून, चोरटे चक्क चारचाकी गाडीतून आले होते, असे चित्रफितीत दिसून आले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, चोरीची ही घटना रविवारी (ता. २) सकाळी घडली. महिला घराकडे जात असताना, गाडीतून आलेल्या दोघांनी काही क्षणात तिच्या गळ्यातील साखळी खेचली आणि पळ काढला. चोरीदरम्यान महिलेच्या गळ्यावर ओरखडे उटले असून, तिला दुखापत झाली आहे. दुचाकीवरून चोरी करणाऱ्या चोरांच्या तुलनेत आता चारचाकीतून येऊन चोरी करण्याची ही नवी पद्धत नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण करत आहे. या भागात चोरीच्या घटनांची मालिकाच सुरू असल्याचे दिसून येत आहे. दोन दिवसांपूर्वीच, दुचाकी शिकण्यासाठी आलेल्या एका महिलेचे दोन मोबाईल अशाच प्रकारे चोरट्यांनी लंपास केल्याची घटनाही समोर आली आहे.
नागरिकांची नाराजी
सलग होत असलेल्या या चोरींच्या घटनांमुळे स्थानिक रहिवाशांनी पोलिसांकडे तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. नागरिकांच्या म्हणण्यानुसार, या भागात पोलिस गस्त अत्यंत कमी आहे आणि त्यामुळे चोरट्यांचे मनोबल वाढत आहे. रहिवाशांनी कोळसेवाडी पोलिस ठाण्याकडे विनंती करून परिसरात अधिक गस्तीच्या फेऱ्या वाढवाव्यात आणि संशयित चारचाकीचा तातडीने शोध घ्यावा, अशी मागणी केली आहे. पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, चोरीचा तपास सुरू असून, सीसीटीव्ही फुटेजमधील पुराव्यांच्या आधारे आरोपींचा माग काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.