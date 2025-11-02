चार वर्षांनंतरही धारावी पूल अपूर्ण
चार वर्षांनंतरही धारावी पूल अपूर्ण
एकाच बाजूने काम सुरू; ढिसाळ कारभारावर रहिवाशांचा संताप
धारावी, ता. २ (बातमीदार) : धारावीतून माहीम स्थानकाकडे जाणाऱ्या धारावी मुख्य रस्त्यावरील नाल्यावर उभारला जाणारा पूल गेल्या चार वर्षांपासून अपूर्णावस्थेतच अडकून पडला आहे. या पुलाची केवळ एकच बाजू ऑक्टोबर महिन्यात सुरू करण्यात आली असून, दुसऱ्या बाजूचे काम अद्याप रखडले आहे. त्यामुळे नागरिकांची गैरसोय सुरू आहे.
पालिकेच्या जी उत्तर विभागाने धारावी मुख्य रस्ता व माहीम फाटक यांना जोडणारा पूल २०२१ मध्ये धोकादायक ठरवून पुलाच्या रुंदीकरणासाठी हा पूल बंद केला होता. त्या वेळी पालिकेने २०२३ पर्यंत काम पूर्ण होईल, असे सांगितले होते, मात्र २०२५ वर्ष संपत आले तरी पूल अजूनही अपूर्णावस्थेत आहे. नाल्यावर फक्त पत्रे टाकून ठेवलेले आहेत, मात्र अजूनही दुसऱ्या मार्गिकेचे बांधकाम सुरू झालेले नाही.
मुंबई महापालिकेच्या ढिसाळ नियोजनाचा हा उत्तम नमुना आहे, अशी प्रतिक्रिया या पुलाच्या कामासाठी सातत्याने पाठपुरावा करणारे सामाजिक कार्यकर्ते गुड्डू शेख यांनी दिली.
ऑक्टोबरमध्ये स्थानिक आमदारांनी एकाच बाजूचे उद्घाटन केले होते. आता या मार्गावर प्रचंड वाहतूक कोंडी निर्माण झाली आहे. सायन पूल बंद असल्याने तेथील वाहतूक धारावी ६० फुटी रस्त्यावर वळवण्यात आली आहे. नागरिकांना जीव मुठीत घेऊन येथून जावे लागते. स्थानिक रहिवासी प्रवीण मुंढे, अब्दुल गनी कुरेशी, महमद अली नागोरी यांनीही या पुलाचे उर्वरित काम त्वरित पूर्ण करण्याची मागणी केली आहे.
पुलाचे काम संथ गतीने सुरू आहे. ठेकेदार काहीच माहिती देत नाही. निधीचा अपव्यय टाळायचा असेल, तर पालिकेने दुसऱ्या मार्गिकेचे काम तातडीने पूर्ण करावे.
- गुड्डू शेख, सामाजिक कार्यकर्ते
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.