टिटवाळ्यात ''आयुष्यमान भारत आरोग्य केंद्रा''चे भूमिपूजन

टिटवाळ्यात ‘आयुष्मान भारत आरोग्य केंद्रा’चे भूमिपूजन
माजी आमदार नरेंद्र पवार यांच्या हस्ते उद्घाटन
टिटवाळा, ता. ३ (वार्ताहर) : मांडा-टिटवाळा परिसरातील नागरिकांसाठी आरोग्यसेवेच्या नव्या पर्वाची सुरुवात झाली आहे. भारतीय जनता पक्षाच्या पुढाकाराने आणि माजी उपमहापौर तसेच नगरसेविका उपेक्षा शक्तीवान भोईर यांच्या प्रयत्नातून उभारण्यात येणाऱ्या आयुष्मान भारत आरोग्य केंद्राच्या भूमिपूजन सोहळ्याचा कार्यक्रम रविवारी (ता. २) मोठ्या उत्साहात झाला. हा समारंभ रिजन्सी सर्वम क्लब हाउससमोर पार पडला. माजी आमदार नरेंद्र पवार यांच्या हस्ते भूमिपूजन झाले. भाजप टिटवाळा मंडळाचे अध्यक्ष शक्तीवान भोईर यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता.
केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय आरोग्य अभियानांतर्गत उभारले जाणारे हे आरोग्य केंद्र स्थानिक नागरिकांना मोफत आणि दर्जेदार आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देणार आहे. या केंद्रामुळे टिटवाळा आणि आसपासच्या भागातील रहिवाशांना प्राथमिक उपचार, तपासण्या आणि आरोग्य मार्गदर्शनासाठी शहराबाहेर जाण्याची गरज उरणार नाही. माजी आमदार पवार यांनी सांगितले की, आरोग्यसेवांचा दर्जा उंचावण्यासाठी हे केंद्र मोलाचे ठरणार आहे. माजी उपमहापौर व नगरसेविका उपेक्षा भोईर यांनी या वेळी भावना व्यक्त केली की, या भूमिपूजनानंतर परिसरात विकास व आरोग्यविषयक उपक्रमांना नवसंजीवनी मिळेल.
कार्यक्रमाला परिसरातील नागरिक, भाजप पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांचा उत्स्फूर्त सहभाग लाभला. याप्रसंगी माजी नगसेवक सुरेश भोईर, माजी उपमहापौर बुधाराम सरनोबत, परेश गुजरे, किरण रोठे, दीपकभाऊ कांबळे, रुपेश भोईर, विनायक भोईर, अनिल फड, विजय आव्हाड, नवनाथ सुतार यांसह अनेक पदाधिकारी आणि कार्यकर्ते उपस्थित होते.
