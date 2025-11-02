लोहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल यांना अभिवादन
सरदार वल्लभभाई पटेल, इंदिरा गांधी यांना अभिवादन
कल्याण (वार्ताहर) ः भारताचे पहिले उपपंतप्रधान आणि गृहमंत्री लोहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या जयंतीदिनी आणि भारताच्या पहिल्या महिला पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांच्या पुण्यतिथीदिनी शुक्रवारी (ता. ३१) कल्याणमध्ये अभिवादन करण्यात आले. महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त हर्षल गायकवाड यांनी सरदार वल्लभभाई पटेल आणि श्रीमती इंदिरा गांधी यांच्या प्रतिमेस पुष्पहार अर्पण करून त्यांना आदराने अभिवादन केले. या वेळी प्रशासकीय अधिकारी भारत बोरनारे, शिक्षणाधिकारी विजय सरकटे, माहिती व जनसंपर्क अधिकारी माधवी पोफळे, सुरक्षा अधिकारी भरत बुळे आणि इतर कर्मचाऱ्यांनी दोन्ही नेत्यांच्या प्रतिमेस पुष्प अर्पण करून आदरांजली वाहिली. सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या जयंतीदिनी राष्ट्रीय एकता दिन साजरा केला जातो. त्यानिमित्ताने सर्व उपस्थित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांनी देशाच्या एकतेची आणि अखंडतेची शपथ घेतली.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.