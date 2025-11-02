तरुणावर लाठीकाठीने हल्ला
तरुणावर लाठीकाठीने हल्ला
डीजेच्या आवाजावरून वाद
कल्याण, ता. २ (बातमीदार) : कल्याण पूर्वेकडील होम बाबा टेकडी परिसरात मोठ्या आवाजात डीजेवर गाणी वाजवण्यास विरोध केल्याने एका तरुणावर लाठीकाठीने हल्ला झाल्याची गंभीर घटना घडली आहे. या हल्ल्यात तरुण जखमी झाला असून, त्याच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. या घटनेमुळे परिसरात संतापाचे वातावरण तयार झाले आहे.
घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेतली आणि पुढील तपास सुरू केला. संबंधित आरोपींविरुद्ध पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला असून, पुढील तपास सुरू आहे. जखमी तरुणाच्या कुटुंबीयांनी स्थानिक प्रशासन आणि पोलिसांनी अशा घटनांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी कठोर पावले उचलण्याची मागणी केली आहे. डीजेचा आवाज लहान मुलांपासून वृद्धांपर्यंत सर्वांवर ताण निर्माण करतो. रात्री आवाजामुळे झोपेमध्ये अडथळा येतो. यामुळे आरोग्यावर नकारात्मक परिणाम होतो. सतत जोरात आवाज ऐकणे मानसिक ताण व चिडचिड निर्माण करते. यामुळे लोकांमध्ये तणाव आणि वाद-वादविवाद वाढू शकतात. जास्त आवाजामुळे रक्तदाब वाढणे, डोकेदुखी आणि ऐकण्यातील समस्या (श्रवणशक्तीचे त्रास) यांसारखे शारीरिक त्रासही होत असतात.
