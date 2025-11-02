वीज वितरण कंपनीकडून बेकायदा वृक्षतोड
साबळे विधी महाविद्यालयाची ऊर्जामंत्र्यांकडे तक्रार
माणगाव, ता. २ (वार्ताहर) : शासन दरवर्षी ‘झाडे लावा, झाडे जगवा’ हा पर्यावरणपूरक नारा देत असताना माणगावमध्ये मात्र या घोषणेला हरताळ फासणारी गंभीर घटना उघडकीस आली आहे. माणगाव येथील वीज वितरण कंपनीने कोणतीही पूर्वसूचना किंवा परवानगी न घेता अशोकदादा साबळे विधी महाविद्यालयाच्या आवारातील तब्बल २५ वर्षे जुनी तीन पाम झाडे निर्दयीपणे तोडल्याने विद्यार्थ्यांसह नागरिकांत संतापाची लाट पसरली आहे.
या घटनेबाबत महाविद्यालय प्रशासनाने ऊर्जामंत्री, वन विभाग आणि माणगाव नगरपंचायत यांच्याकडे लेखी तक्रार दाखल केली असून, संबंधित अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाईची मागणी केली आहे. शहरातील इतर भागांत वीज तारांवर झुकलेल्या फांद्या असूनही त्या न छाटता, महाविद्यालयातील व्यवस्थित वाढलेली, कोणताही धोका न निर्माण करणारी झाडे तोडण्यात आली, ही अत्यंत अन्यायकारक बाब आहे, असे महाविद्यालय प्रशासनाचे म्हणणे आहे. ही झाडे महाविद्यालय परिसरातील हरित सौंदर्य आणि पर्यावरण समतोल राखण्यासाठी महत्त्वाची होती. ती तोडल्यामुळे परिसराचे सौंदर्यच नाही तर सावली, ऑक्सिजन आणि जैवविविधतेचा हानिकारक परिणाम होणार असल्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. या घटनेविरोधात विद्यार्थी, पर्यावरणप्रेमी आणि नागरिकांनी संताप व्यक्त करून निदर्शने करण्याचा इशारा दिला आहे. दरम्यान, माणगाव शहरात सध्या वीजपुरवठा खंडित होण्याच्या समस्या वाढल्या असून, त्यामुळे नगरपंचायतीचा पाणीपुरवठा विस्कळित झाला आहे. नागरिकांना पिण्याच्या पाण्यासाठी त्रास सहन करावा लागत आहे तसेच विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासात अडथळे निर्माण झाले आहेत. शासन एकीकडे वृक्षसंवर्धनाचे धोरण राबवते, पण वीज कंपनी मात्र त्याच झाडांची निर्दयीपणे तोड करते, हे पर्यावरणावरील अपराध आहे, अशी तीव्र प्रतिक्रिया स्थानिक पर्यावरणप्रेमींकडून व्यक्त होत आहे.
