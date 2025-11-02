कर्जतमध्ये शिंदे गटाची कोंडी
कर्जतमध्ये शिंदे गटाची कोंडी
राष्ट्रवादी-ठाकरे सेना आघाडी, भाजपच्या भूमिकेकडे लक्ष
कर्जत, ता. २ (बातमीदार) ः राज्यात महायुती सत्तेत असली तरी स्थानिक स्तरावर समीकरणे बदलताना दिसत आहेत. कर्जत-खालापूर मतदारसंघात राष्ट्रवादी काँग्रेस (अजित पवार गट) आणि शिवसेना (उद्धव ठाकरे गट) यांनी ‘कर्जत विधानसभा परिवर्तन विकास आघाडी’ जाहीर केली आहे.
कर्जत येथे शनिवारी (ता. १) या आघाडीची घोषणा करण्यात आली. या बैठकीला राष्ट्रवादीचे रायगड जिल्हाध्यक्ष सुधाकर घारे, शिवसेना ठाकरे गटाचे उपजिल्हाप्रमुख नितीन सावंत उपस्थित होते. या वेळी राज्यात अजित पवार गट महायुतीत सहभागी असताना कर्जतमध्ये ठाकरे गटाशी हातमिळवणी करण्यात आली आहे. आम्ही महायुतीतच आहोत, ठाकरे गट सोबत आला आहे, असे सुधाकर घारे यांनी स्पष्ट केले. त्यामुळे भाजप या समीकरणात सामील होणार का, असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे.
---------------------------
महेंद्र थोरवेंविरोधात रणनीती
विधानसभा निवडणुकीत एकमेकांविरोधात लढलेले घारे आणि सावंत एकत्र आल्याने राजकारणात नवा ट्विस्ट निर्माण झाला आहे. तालुक्यातील सहा जिल्हा परिषद व १२ पंचायत समिती जागांसाठी ही युती एकत्र लढणार असून, नगर परिषद निवडणुकांसाठीही रणनीती ठरवली जात आहे. शिवसेना शिंदे गटाचे आमदार महेंद्र थोरवे यांना रोखण्यासाठी ही आघाडी झाल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.