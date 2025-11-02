वकिलांकडून संरक्षण कायद्याची मागणी

पालघर, ता. २ : राज्यभरात वकिलांवर होत असलेले जीवघेणे हल्ले, त्यांची हत्या व त्यांच्यावरील अन्याय या अनुषंगाने बार कौन्सिल महाराष्ट्र आणि गोवा या संघटनेने निषेध नोंदवून वकील संरक्षण कायद्याची मागणी केली आहे. या पार्श्वभूमीवर पालघरच्या न्यायालयातही पालघर बार असोसिएशनमार्फत काळ्या फिती बांधून निषेध व्यक्त केला जाणार आहे. हा निषेध जिल्ह्यातील सर्व वकिलांमार्फत जिल्हा आणि तालुका न्यायालयांमध्ये उद्या सोमवारी (ता. ३) केला जाणार आहे.
अहिल्यानगर शेवगाव येथील वकील रवींद्र सकट यांच्या उलट तपासामुळे साक्षीदाराने त्यांच्यावर २८ ऑक्टोबर रोजी हल्ला केला. यासह आजवर अनेक वकिलांवर हल्ले होत त्यांच्या हत्या झालेल्या आहेत. दिवसेंदिवस वकिलांवरील अन्याय वाढत असून, या हल्ल्याविषयी वकिलांनी चिंता व्यक्त केली आहे. या अन्यायाविरोधात वकीलवर्गांना संरक्षण देण्याच्या दृष्टीने राज्याच्या पोलिस यंत्रणेला संघटनेकडून निवेदने देण्यात आलेली आहेत. तसेच तीन महिन्यांच्या आत विधेयक तयार करण्याच्या दृष्टीने मुंबई उच्च न्यायालयाला निवेदन देण्यात आले आहे.
महाराष्ट्र-गोवा बार कौन्सिल यांच्यामार्फत वकिलांची संरक्षणाची जबाबदारी सरकारने उचलावी, अशी मागणी केली गेली आहे. या मागणीला राज्यभर वकील व संघटनांचा पाठिंबा दर्शवण्यात आला आहे. त्यामुळे पालघरमधूनही मुख्य संघटनेच्या निषेधाला पाठिंबा देण्यात आला आहे. सोमवारी पालघर जिल्ह्यातील सर्व वकील न्यायालयीन कामकाजाच्या वेळी काळ्याफिती बांधून निषेध करणार आहेत, अशी माहिती पालघर बार असोसिएशनचे अध्यक्ष दीपक भाते यांनी दिली आहे.
