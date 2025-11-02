वाड्यात राजकीय हालचालींना वेग
वाडा, ता. २ (बातमीदार) : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर निवडणूक प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे. येत्या काही दिवसांतच स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांची आचारसंहिता लागण्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे. याच पार्श्वभूमीवर वाडा तालुक्यात राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. सर्वच पक्षांतील इच्छुक उमेदवार आपल्या मतदारसंघातील कार्यकर्त्यांच्या भेटीगाठी घेऊन मतांची बांधणी करताना दिसत आहेत.
प्रत्येक मतदारसंघातील स्वयंघोषित उमेदवार सध्या स्थानिक नेते व मतदारांच्या गुपचूप भेटीगाठी घेऊन मीच कसा सरस उमेदवार आहे, हे पटवून देण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचे दिसून येत आहे. आता अनेक जण संधी शोधत विविध पक्षांची दारे ठोठावत आहेत. ‘जेथे संधी तेथे आम्ही’ या भूमिकेने कार्यकर्त्यांचे पक्षांतरही सुरू झाले आहे. या निवडणुकीत निष्ठावंत, सुशिक्षित व जनतेच्या समस्यांची जाणीव असणाऱ्या कार्यकर्त्यालाच सर्वच पक्षांनी उमेदवारी जाहीर करावी, अशी जागरूक नागरिक जोरदार चर्चा करीत आहेत.
सर्वच पक्षांत इच्छुक उमेदवारांची मोठी भाऊगर्दी दिसत असून, प्रत्येक उमेदवार आपल्यालाच उमेदवारी मिळावी, यासाठी नेत्यांसमोर प्रयत्न करताना दिसत आहेत. तसेच पक्षीय गटबाजीमुळे चांगल्या इच्छुक उमेदवारांना तिकीट मिळवणे मोठे आव्हान ठरणार आहे. त्यामुळे इच्छुक उमेदवार संधी देणाऱ्या पक्षांची शोधमोहीम चालवत आहेत. या निवडणुकांमध्ये स्थानिक प्रश्न, पाणी, रस्ते, आरोग्य, वीज इत्यादी समस्या हे प्रमुख मुद्दे ठरणार आहेत. त्यामुळे उमेदवारांची पार्श्वभूमी, सुशिक्षित, सामाजिक सक्रियता आणि पक्षाची ताकद हे घटक मतदारांच्या निर्णयावर प्रभाव टाकणारे ठरणार आहेत.
