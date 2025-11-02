नवी मुंबईत हाउसिंग डॉट कॉमच्या नावावर बोगस फ्लॅट विक्री!
नवी मुंबईत हाउसिंग डॉट कॉमच्या नावावर बोगस फ्लॅटविक्री!
शिक्षक कुटुंबाला चार लाखांचा गंडा; टोळीविरोधात गुन्हा दाखल
उलवे पोलिसांकडून चार जणांविरोधात गुन्हा; नागरिकांना सावधानतेचे आवाहन
नवी मुंबई, ता. २ (वार्ताहर) : ऑनलाइन घर खरेदी-विक्रीच्या या वाढत्या प्रवृत्तीमुळे सायबर फसवणुकीला नवे रूप मिळत आहे. अशाच प्रकारात नवी मुंबईतील एका शिक्षिकेच्या कुटुंबाला हाउसिंग डॉट कॉम या लोकप्रिय वेबसाइटच्या माध्यमातून तब्बल चार लाख रुपयांचा गंडा घालण्यात आला. उलवे पोलिसांनी चार जणांविरोधात गुन्हा दाखल करून त्यांचा शोध सुरू केला आहे.
तक्रारदार वेणू चंद्रकांत हाणमंते (वय ४४) या तुर्भे नाका परिसरातील बालवाडी शिक्षिका असून, त्यांच्या मुलीने हाउसिंग डॉट कॉम वर उलवे सेक्टर-५ मधील रिद्धी-सिद्धी अपार्टमेंटमध्ये फ्लॅट पाहिला. जाहिरातीत दिलेल्या चिराग या व्यक्तीशी संपर्क साधून हाणमंते कुटुंबाने फ्लॅट पाहणी केली. त्यानंतर चिरागने मृणाल बरुह नावाच्या खोट्या मालकाच्या कागदपत्रांद्वारे विश्वास संपादन केला आणि ३१.५० लाखांचा सौदा ठरवत चार लाख रुपये टोकन म्हणून उकळले. यानंतर जेव्हा हाणमंते यांनी बँकेमार्फत गृहकर्जाच्या प्रक्रियेसाठी मालमत्तेची कागदपत्रे मागितली, तेव्हा चिराग टाळाटाळ करू लागला. संशय आल्यावर हाणमंते कुटुंबाने सीबीडी बेलापूर येथील ‘ऑरो रिअॅलिटी’ या कार्यालयात धाव घेतली असता, ते ठिकाण बंद असल्याचे आढळले. चौकशीत संबंधित फ्लॅटचा मालक पूर्णपणे वेगळा असल्याचे समोर आले आणि संपूर्ण फसवणूक प्रकरणाचा पर्दाफाश झाला. उलवे पोलिसांनी चिराग, प्रवीण सिंग, बनावट मृणाल बरुह आणि साहिल नारकर या चौघांविरोधात फसवणूक आणि बनावटगिरीचा गुन्हा दाखल केला आहे. तपासात आरोपींनी ‘एयू स्मॉल फायनान्स बँक’मधून चेक रकमेची रोख स्वरूपात तत्काळ उचल केल्याचे उघड झाले आहे.
पोलिसांचे नागरिकांना आवाहन
या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर, नवी मुंबई पोलिसांनी नागरिकांना विशेष आवाहन केले आहे. ऑनलाइन माध्यमांतून घरविक्री अथवा खरेदीचा कोणताही व्यवहार करण्यापूर्वी, घराचे मूळ मालक, मालमत्तेचे मूळ दस्तऐवज आणि मालकी हक्क यांची खात्री करणे अत्यंत आवश्यक आहे. कोणताही व्यवहार घाईत करू नका.
