सायकल ट्रॅक बनला ‘पार्किंग झोन’
सायकल ट्रॅक बनला ‘पार्किंग झोन’
नेरूळ पाम बीच मार्गावरील प्रकार; कारवाईची मागणी
नेरूळ, ता. २ (बातमीदार) : नवी मुंबई महापालिकेने नागरिकांना आरोग्यदायी आणि पर्यावरणपूरक वाहतुकीस प्रोत्साहन देण्यासाठी नेरूळ पाम बीच मार्गावर सायकल ट्रॅकची सुविधा उपलब्ध करून दिली आहे, मात्र या ट्रॅकवरच वाहनधारकांनी पार्किंग करण्यास सुरुवात केल्याने या उपक्रमाचा उद्देशच फोल ठरत आहे. सायकलस्वारांना अडथळा निर्माण होत असून, नागरिकांनी पालिका प्रशासनावर दुर्लक्षेचा आरोप केला आहे.
पाम बीच मार्गावरील पेट्रोलपंप ते वाजरानी चौकादरम्यानच्या सर्व्हिस रस्त्यावर दररोज सकाळी मॉर्निंग वॉकसाठी अनेक नागरिकांची गर्दी असते. त्यांच्या सुरक्षिततेसाठी आणि सायकलिंगला चालना देण्यासाठी महापालिकेने रस्त्याच्या कडेला विशेष मार्किंग करून सायकल ट्रॅक तयार केला, परंतु या ट्रॅकवर वाहनचालकांकडून अवैधरीत्या पार्किंग केल्याने सायकलस्वार आणि पादचारी दोघांनाही त्रास सहन करावा लागत आहे. सोसायट्यांमधील रहिवासी तसेच पेट्रोलपंपावर इंधन भरण्यासाठी येणारी वाहने ट्रॅकवर उभी राहतात, परिणामी वाहतुकीत अडथळा आणि अपघाताचा धोका निर्माण होत आहे. नागरिकांच्या याबाबत तक्रारी असूनही महापालिका प्रशासनाने अद्याप कोणतीही ठोस कारवाई केलेली नाही, अशी नाराजी व्यक्त होत आहे. सायकल ट्रॅकवर पार्किंग निषिद्ध, असे स्पष्ट फलक ठिकठिकाणी लावावेत तसेच नियमभंग करणाऱ्या वाहनांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी नागरिकांकडून करण्यात आली आहे. सायकल ट्रॅकची कल्पना नागरिकांच्या आरोग्य आणि पर्यावरण संवर्धनासाठी सकारात्मक असली, तरी त्याच्या अंमलबजावणीतील शिथिलतेमुळे हा प्रकल्प सध्या ‘पार्किंग ट्रॅक’ बनला असल्याची टीका सुरू आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.