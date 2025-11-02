फेरीवाल्यांचा ‘रात्रीस खेळ चाले’ला लगाम!
फेरीवाल्यांच्या ‘रात्रीस खेळ चाले’ला लगाम!
वाशी विभागात धडक कारवाईत लाखांहून अधिक दंडवसुली
वाशी, ता. २ (बातमीदार) : नवी मुंबई महापालिकेच्या वाशी विभागात रात्रीच्या वेळी बेकायदा खाद्यपदार्थ विक्री करणाऱ्या फेरीवाल्यांविरोधात अखेर कारवाईचा बडगा उगारण्यात आला आहे. शुक्रवारी मध्यरात्रीपर्यंत चाललेल्या या धडक मोहिमेत सुमारे आठ हातगाड्या हटविण्यात आल्या असून, एक लाख तीन हजार रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे.
शहरातील विविध रस्ते, चौक आणि पदपथांवर बिनधास्तपणे उभ्या केलेल्या हातगाड्या नागरिकांच्या हालचालीत अडथळा निर्माण करत होत्या. विशेषतः वाशी विभागात ‘रात्रीस खेळ चाले’ या म्हणीप्रमाणेच उशिरापर्यंत बिनपरवानगी खाद्यपदार्थ विक्री सुरू होती. या पार्श्वभूमीवर पालिका आयुक्त डॉ. कैलास शिंदे यांच्या आदेशानुसार आणि उपआयुक्त (अतिक्रमण) डॉ. कैलास गायकवाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली वाशी विभागाचे सहाय्यक आयुक्त सुखदेव येडवे यांच्या नेतृत्वात ही कारवाई करण्यात आली. शुक्रवारी रात्री ११.१५ ते १२.३० दरम्यान अतिक्रमण पथक आणि पोलिसांनी संयुक्त कारवाई करून हातगाड्या, गॅस सिलिंडर, शेगड्या, टेबल, बाकडे यांसारखे साहित्य जप्त केले. हे सर्व साहित्य नंतर डम्पिंग यार्डला पाठविण्यात आले.
सहाय्यक आयुक्त सुखदेव येडवे यांनी सांगितले, की वाशी विभागात रात्रीच्या वेळी हातगाडी व्यवसाय सुरू ठेवणाऱ्यांवर ही कारवाई सुरूच राहील. गरज भासल्यास विशेष मोहीम राबवली जाईल आणि हातगाडी व्यवसाय पूर्णपणे थांबेपर्यंत अतिक्रमणविरोधी पथक वारंवार कारवाई करेल. वाशी विभागात प्रथमच रात्रीच्या वेळी अशी धडक कारवाई करण्यात आल्याने नागरिकांकडून महापालिकेचे कौतुक केले जात आहे. शहरातील सार्वजनिक मार्ग नागरिकांसाठी खुले ठेवण्यासाठी पालिकेने घेतलेला हा पुढाकार ‘स्वच्छ आणि शिस्तबद्ध वाशी’ या दिशेने एक सकारात्मक पाऊल मानले जात आहे.
